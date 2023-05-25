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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تاج الدين: "الصحة العالمية" لم تعلن عن وباء قادم لكنها حثت على الاستعداد لأي جديد

صدى البلد

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس السيسي للشئون الصحية والوقائية، أن منظمة الصحة العالمية لم تعلن عن وجود وباء قادم بعد فيروس "كورونا"، ولكنها حذرت بصورة عامة ليكون الجميع في حالة استعداد لأي جديد.


وقال د. تاج الدين، خلال اتصال هاتفي مع قناة "النهار" الفضائية الليلة، إن :"منظمة الصحة العالمية عندما يكون هناك وباء جديد قادم، تكشف عن شكله، ومن أين أتى، ولكن بيان المنظمة جاء في إطار التحذير العام لكي نكون دائما جاهزين لأي جديد وترجمة بيان المنظمة أحدث بلبلة".


وأشار إلى أن القضاء على فيروس "سى" إنجاز كبير يحسب للحكومة المصرية والمنظومة الصحية في مصر، موضحا أن مصر كانت من أعلى دول العالم في نسبة الإصابة بفيروسات الكبد، منهم: فيروسي "بي" و"سي"، حيث أن فيروس "سي" كان له آثار سلبية كبيرة ومنها تليف الكبد، والقضاء عليه أدى إلى تحسين الحالة العامة للمواطنين.


وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أن أزمة فيروس "سي" أنه لم يكن له أي لقاح، ولكن قدرة الدولة المصرية على القضاء عليه هو الطفرة الحقيقية والإنجاز العظيم من خلال القدرة على تطوير الأدوية لعلاج فيرس "سي" للمرضى من المواطنين.


وتابع "حصلنا على تصاريح لتصنيع علاج فيروس سي بأسعار رائعة وملايين الناس استطاعوا الحصول على العلاج، وهناك كشف دوري ومتابعة للتأكد من عدم وجود إصابات جديدة أو حدوث انتكاسة لأي مريض تعافى من الفيروس".
 

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