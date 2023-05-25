عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. أبطال مسرحية طيب وأمير في ضيافة برنامج معكم

صدى البلد

يحل أبطال مسرحية “طيب وأمير" ضيوفا على برنامج “معكم" مع الإعلامية منى الشاذلى ، اليوم الخميس  فى تمام التاسعة مساء على شاشة cbc ، للحديث عن كواليس المسرحية النجاح الكبير الذى حقتته. 

وكانت قد  أزاحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الستار عن اللوحة التذكارية لأعمال تطوير وتحديث "مسرح ميامي"، بشارع طلعت حرب، وسط القاهرة، وشهدت وزيرة الثقافة العرض المسرحي  الافتتاحي "طيب وأمير"، والذي يدور حول تراث نجيب الريحاني، وبديع خيري.
 
وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني: "إن افتتاح مسرح ميامي يُمثل قيمة مضافة إلى رصيد مسارح الدولة،  مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عودة الحياة إلى خشبة العديد من المسارح حيث يجري تنفيذ عدد من المشروعات في هذا الصدد ، منها مشروعات تطوير مسرحي الغد و بيرم التونسي ،وكذلك إعادة هيكلة مسرحي متروبول، والعائم ، إلى جانب افتتاح مشروع مسرح مصر.

وأعرب المخرج خالد جلال عن سعادته بافتتاح مسرح ميامي بعد تطويره بالشكل الذي يليق بقيمة وعراقة مسارح الدولة، والتي شهدت عروضها خلال الفترة الماضية زخمًا لافتًا وإقبالًا جماهيريًا كبيرًا، وتجاوزت   بعض العروض ال 100 ليلة عرض مسرحي، وهو ما يؤكد أهمية المسرح لدى الجمهور المصري.

من جانبه، وجه الفنان ياسر الطوبجي، الشكر لوزيرة الثقافة، على إعادة افتتاح مسرح ميامي وإعادة تشغيله بعد تطويره  وأكد أن توليه مسئولية المسرح الكوميدي،  جعلته مسئولًا أن يُقدم أعمالًا كوميدية معاصرة في رداء جديد يناسب الجمهور الحالي والأجيال الحديثة،  فكانت مسرحية "طيب وأمير" المأخوذة من تراث نجيب الريحاني وبديع خيري ، وأضاف أن خطته في المرحلة القادمة تكمن في جذب نجوم الكوميديا ، لتقديم أعمال قوية تناسب تاريخ المسرح الكوميدي المصري. 
 
عرض "طيب وأمير"  بطولة عمرو رمزي، هشام إسماعيل، تامر فرج، أحمد السلكاوي، رشا فؤاد، نهى لطفي، شريف حسني، شيماء عبد القادر، محمود الهنيدي، محمود فتحي ونجوم المسرح الكوميدي، تأليف أحمد الملواني، ديكور حمدي عطية، إضاءة أبو بكر الشريف، أزياء أميرة صابر، استعراضات أسامة مهنا، موسيقى كريم عرفة، توزيع موسيقي أيمن التركي، وأشعار طارق علي، وإخراج محمد جبر.

الإعلامية منى الشاذلي الدكتورة نيفين الكيلاني الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المخرج خالد جلال دكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة مسرحية طيب وأمير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

محمد صلاح يودع لاعبي ليفربول بمنشور مثير للجدل | شاهد

بعد تراجعه 6 جنيهات بالسوق السوداء|مفاجأة بسعر الدولار لأول مرة بالبنوك الآن

الزمالك يقترب من ضم مهاجم إفريقي سوبر

حان وقت الرحيل| صلاح ودّع رفاقه.. وهذا النادي في انتظاره

مهيب عبد الهادي: نجم فيوتشر يوقع لـ الأهلي.. والهداف جدد تعاقده مع الأحمر

استفزوه بهذه الكلمات .. تفاصيل اشتباك إمام عاشور مع مجموعة شباب بالشيخ زايد

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 25-5-2023

ترشيحاتنا

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مواطنين من مدينة رام الله

أذربيجان: لن نسمح لإسرائيل بضرب إيران من أراضينا

عاجل| عطل طارئ بماكينات سفينة بضائع خلال عبورها قناة السويس

بسبب غادة والي.. نقابة الفنانين التشكيليين تطالب بتنفيذ الضبطية القضائية| تفاصيل

بـ6 طائرات مسيرة.. القوات الأوكرانية تشن هجوما على شبه جزيرة القرم

عشرات الإسرائيليين يقتحمون الأقصى احتفالا بعيد نزول التوراة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القهوة يوميا؟

تؤدي لفقدان الجنين .. أضرار تناول المشروبات الغازية على الحوامل

استفزوه بهذه الكلمات .. تفاصيل اشتباك إمام عاشور مع مجموعة شباب بالشيخ زايد

المسيرة الإبداعية لنازك الملائكة ضمن محاضرات بثقافة السويس|صور

فيديو

والدته ارتاحت وزوجته تصرخ داخل القفص..المحكمة تسدل الستار على قضية صيدلي حلوان

سد النهضة وقناة السويس .. ماذا قال سفير الاتحاد الأوروبي عن مصر| فيديوجراف

هل يعود إلى مصر ؟ تطورات في اختفاء أحمد بغدودة | فيديو

«بتاكل من الزبالة».. مصير مؤلم للحسناء لوني ويلسون في شوارع أمريكا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ