حاكم فلوريدا يعلن رسميا الترشح في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024

أعلن حاكم ولاية فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس رسميا تقدمه بطلب ترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة في 2024، في تحد واضح للرئيس السابق دونالد ترامب الساعي للعودة للبيت الأبيض.



وجاء إعلان ديسانتيس، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية، الأمريكية، اليوم الخميس، في "بث مباشر"،على منصة "تويتر"، والتي تعرضت لخلل فني بسبب قيام مئات الآلاف من المستخدمين بتسجيل الدخول لحضور إعلان ترشح حاكم فلوريدا.



ويعتبر ديسانتيس المنافس الرئيسي للرئيس السابق دونالد ترامب، بالإضافة إلى قائمة متزايدة من المتنافسين للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض السباق الرئاسي 2024.



وشهدت فترة عمله كحاكم لولاية فلوريدا توسيع قوانين حيازة الأسلحة في الولاية، وتنفيذ قيود على تعليم الجنس والهوية الجنسية في المدارس العامة، وفرض قيود جديدة على الإجهاض.

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