الولايات المتحدة تقدم 31 مليون دولار دعمًا للسنغال لنشر خدمات صحية

وقعت الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية مع حكومة السنغال لتقديم خدمات صحية في جميع أنحاء البلاد، فيما توفر الاتفاقية دعمًا أمريكيًا يبلغ إجماليه 31 مليون دولار على مدى أربع سنوات لتحسين صحة الأمهات والأطفال والمراهقين والوقاية من الملاريا.

وذكر بيان للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: "كانت حكومة السنغال شريكا رئيسيا للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على مدى السنوات 60 الماضية.. هذه الشراكة تبني على النجاحات السابقة لتعزيز الكيانات الصحية الإقليمية السنغالية وفقًا للأولويات المحلية".

وأكد البيان أن الاتفاقية تؤكد من جديد التزام الوكالة بالعمل مباشرة مع حكومة السنغال والشركاء المحليين الآخرين لتصميم التدخلات الإنمائية وتمويلها وتنفيذها، مشيراً أن هذا العام تخطط الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ضخ أكثر من 75 مليون دولار للأنشطة المتعلقة بالصحة في السنغال، بالإضافة إلى ذلك، قدمت وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة أكثر من 24 مليون دولار لدعم استجابة كوفيد-19 في السنغال.