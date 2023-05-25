الولايات المتحدة تثمن دور الأردن "المهم" في تعزيز السلام والأمن في المنطقة

ثمنت الولايات المتحدة دور الأردن "المهم" في تعزيز السلام والأمن في جميع أنحاء المنطقة، ومكافحة التطرف العنيف.



وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن- في بيان، نشرته الخارجية الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس؛ بمناسبة يوم الأردن الوطني- إن واشنطن وعمّان تشتركان في علاقة استراتيجية دائمة متجذرة بعمق في المصالح والقيم المشتركة.



وأشاد بلينكن بالتزام الأردن بتنفيذ الإصلاحات المحلية الضرورية لازدهار الأردن في المستقبل.. وأضاف: "في عالم يزداد تعقيدًا، تدرك الولايات المتحدة أنه يمكننا الاعتماد على الأردن عند مواجهة المواقف والتحديات الصعبة"، مجددًا التزام بلاده بالنمو الشامل والمستدام في الأردن، كما هو موضح من خلال مذكرة التفاهم الجديدة بين البلدين.



وأعرب وزير الخارجية الأمريكي عن امتنان بلاده لشراكتها وصداقاتها مع الأردن، قائلا: "مع احتفال عما بالعيد الوطني، تتمنى الولايات المتحدة لشعب الأردن السلام والازدهار".



وأضاف: "في هذه الذكرى، من المناسب الاحتفال بتاريخ طويل من الصداقة والشراكة بين بلدينا وشعبينا".



واختتم بلينكن البيان بالقول: "بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أتقدم بأطيب تمنياتي وتهنئتي القلبية إلى الشعب الأردني؛ بمناسبة احتفاله بالذكرى السابعة والسبعين لاستقلاله في 25 مايو".