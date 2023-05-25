الموضوع سهل.. أول سيدة تقود لودر في محافظة أسيوط تروي تفاصيل عملها

قالت نورا جمال أول سيدة تقود لودر في محافظة أسيوط، إنّها حصلت على هذه الفرصة من خلال مبادرة حياة كريمة، حيث عملت على تطوير نفسها من أجل تحسين دخلها.



وأضافت «نورة جمال أول سيدة تقود لودر في محافظة أسيوط» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: «الموضوع سهل جدا، في خضة سهلة جدا في الأول، لكن بعد كده بيبقى سهل جدا».



وتابعت أول سيدة تقود لودر في محافظة أسيوط: «عندما قدمت في مركز التدريب رفض بعض الناس هذه الفكرة، وأنهيت الأوراق وحصلت على التدريب اللازم حتى أستطيع قيادة اللودر، شاركت في هذه الدورة بواقع 13 شاب وكنت أنا الشخص الرابع عشر، تدربنا على نفس الحفار واللودر».



وأكدت نورة جمال أول سيدة تقود لودر في محافظة أسيوط ، أن : «فرضت على الجميع على قبولي بينهم كسائق لودر، تعرضت لمواقف مضحكة ومقالب كثيرة، لكنني تجاوزت كل ذلك، السيدات يمكنهن فعل أي شيء على أكمل وجه، بشرط الحصول على الفرصة.

زوجي إنسان محترم

وتابعت نورة جمال أول سيدة تقود لودر في محافظة أسيوط، أن زوجي إنسان محترم جدا يقدر تعبي ومجهودي وسمح لي بقيادة اللودر، ويشجعني دائما على تطوير قدراتي».

