دي ماريا يقترب من مغادرة يوفنتوس

أكد فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس” اقتراب رحيل النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا عن صفوف نادي يوفنتوس بنهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد دي ماريا مع يوفنتوس بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي يحق له الانضمام مجانا لأي نادٍ في الموسم المقبل دون الرجوع لإدارة ناديه.

وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:" لا توجد تغييرات على مستقبل لياندرو باريديس وأنخيل دي ماريا، إنهما قريبان من مغادرة يوفنتوس بنهاية الموسم الحالي".

وأضاف:" سيعود باريديس إلى باريس سان جيرمان، لكن النادي الفرنسي سيسمح له بالرحيل، بينما سيناقش دي ماريا العروض المقدمة له".

يذكر أن أنخيل دي ماريا انضم إلى نادي يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة انتقال حر، قادما من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.