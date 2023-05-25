عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

دي ماريا يقترب من مغادرة يوفنتوس

دي ماريا
دي ماريا

أكد فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس” اقتراب رحيل النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا عن صفوف نادي يوفنتوس بنهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد دي ماريا مع يوفنتوس بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي يحق له الانضمام مجانا لأي نادٍ في الموسم المقبل دون الرجوع لإدارة ناديه.

وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:"  لا توجد تغييرات على مستقبل لياندرو باريديس وأنخيل دي ماريا، إنهما قريبان من مغادرة يوفنتوس بنهاية الموسم الحالي".

وأضاف:" سيعود باريديس إلى باريس سان جيرمان، لكن النادي الفرنسي سيسمح له بالرحيل، بينما سيناقش دي ماريا العروض المقدمة له".

يذكر أن أنخيل دي ماريا انضم إلى نادي يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة انتقال حر، قادما من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

دي ماريا يوفنتوس أنخيل دي ماريا لياندرو باريديس باريس سان جيرمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

محمد صلاح يودع لاعبي ليفربول بمنشور مثير للجدل | شاهد

حان وقت الرحيل| صلاح ودّع رفاقه.. وهذا النادي في انتظاره

مهيب عبد الهادي: نجم فيوتشر يوقع لـ الأهلي.. والهداف جدد تعاقده مع الأحمر

الزمالك يقترب من ضم مهاجم إفريقي سوبر

استفزوه بهذه الكلمات .. تفاصيل اشتباك إمام عاشور مع مجموعة شباب بالشيخ زايد

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 25-5-2023

نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2023 محافظة القاهرة.. بعد قليل

ترشيحاتنا

عربيتي عملت حادثة وبنتي اتكسرت.. كريم فهمي يروي معاناته من الحسد

مشهد مؤثر.. السيسي يستقبل أحد أبطال قادرون باختلاف في افتتاح مجمع إنتاج الكوارتز

استهدف جزيرة عسكرية.. الولايات المتحدة تعلن تعرضها لهجوم سيبراني خطير من الصين

أخطاء تقع فيها المرأة في مناسك الحج.. أمين الفتوى يحذر منها

أفضل رجل .. انتقام مفاجئ من عريس أثناء كلمته لعروسه ليلة الزفاف

تعليق هام من أسامة ربيع على عطل بماكينات سفينة البضائع بقناة السويس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل مع الفول؟

سيدة نائمة تستيقظ على مشاهد مرعبة بسبب حيوان يشبه الفأر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القهوة يوميا؟

تؤدي لفقدان الجنين .. أضرار تناول المشروبات الغازية على الحوامل

فيديو

والدته ارتاحت وزوجته تصرخ داخل القفص..المحكمة تسدل الستار على قضية صيدلي حلوان

سد النهضة وقناة السويس .. ماذا قال سفير الاتحاد الأوروبي عن مصر| فيديوجراف

هل يعود إلى مصر ؟ تطورات في اختفاء أحمد بغدودة | فيديو

«بتاكل من الزبالة».. مصير مؤلم للحسناء لوني ويلسون في شوارع أمريكا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ