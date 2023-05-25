القوى العاملة: بدء دورات تدريبية مجانية على الوظائف الرقمية لشباب الصعيد

أعلنت الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة القوى العاملة،عن بدء التدريب المجاني على الوظائف الرقمية "التسويق الإلكترونى" بصعيد مصر للشباب والفتيات بمحافظات أسوان، وقنا، وأسيوط وسوهاج، والمنيا، وبنى سويف ، وذلك بالتعاون مـع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة WFP،بهدف إتقان الأدوات والمهارات اللازمة لبدء مهنة في التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي .

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بتوفير برامج تدريب مستحدثة على وظائف المستقبل للشباب من الجنسين وتأهيلهم لدخول سوق العمل .

وأوضحت الوزارة ، ان الإدارة المركزية للتدريب المهني برئاسة أيمن قطامش أعلنت عن بدء التقديم علي الدورة التدريبية على الوظائف الرقمية "التسويق الإلكترونى" في 6 محافظات بصعيد مصر وذلك بمراكز التدريب المهنى التابعة لمديريات القوى العاملة بتلك المحافظات ، وان مدة الدورة ٢٢ يوم تدريبى ، ومن مميزات التدريب : إتقان الأدوات والمهارات اللازمة لبدء مهنة في التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، وشهادة معتمدة باتمام الدورة من وزارة القوى العاملة وبرنامج الأغذية العالمي في نهاية الدورة التدريبية .

وكذلك صرف بدل انتقال نقدي يومـي عن كل يوم تدريبي ، مع تقديم وجبات لكل متدرب، وأدوات كتابية وكل ما يلزم التدريب، مع إعطاء الأولوية في الحصول على فرص العمل التي توفرها المديرية داخل المحافظة وخارجها.

وأشارت الإدارة المركزية إلى أماكن التقديم للحصول على تلك الفرص بالمحافظات كالتالى : بمركز التدريب المهني بالمحمودية باسوان ، بمركز التدريب المهني بقفط بقنا،و بمركز التدريب المهني بشرق النيل ببني سويف ، ومدينة بني سويف الجديدة ، ومركز التدريب المهني بالمنطقة الصناعية بالمنيا ، بمركز التدريب المهني سوهاج ، بمركز التدريب المهني ببني غالب بأسيوط ، ويبدأ التقديم من يوم الثلاثاء 25 مايو، حتى يوم الخميس 1 يونيو 2023.

ونوهت الإدارة ،إلي أن مراكز التدريب التي تعقد فيها تحتوى على أحدث التجهيزات والمعدات الإلكترونية والتي تساهم في تطوير التدريب في مجال الوظائف الرقمية ، كما ان البرنامج التدريبي التسويق الرقمي يهدف الى التعرف على مبادئ واستراتيجيات التسويق الأساسية التي تمكن المتدربين من بناء والحفاظ على ميزة رائدة في التسويق، كما يوفر إتقان المهارات المتقدمة لتوليد المزيد من القيمة للعملاء والمزيد من نمو الأعمال من خلال تطوير استراتيجية تسويق متكاملة تمزج بين نماذج التسويق المثبتة مع أحدث الابتكارات .

وحددت الإدارة المركزية في الإعلان عن شروط التقديم بـ : الحصول على مؤهل عالي ، والسن لا يقل عن ١٨ سنة، ولا يزيد عن ٣٥ سنة ، مع توافر أساسيات استخدام الكمبيوتر وأدوات البحث على الانترنت ، واجتياز المقابلة الشخصية ، والأوراق المطلوبة صورة من بطاقة الرقم القومي ، وصورة من المؤهل الدراسي ، وشهادة صحية بالخلو من الأمراض ، وصورتين شخصيتين ، والموقف من التجنيد للذكور ، وشهادة قيد (كعب عمل) ، وسيرة ذاتية للمتقدمين .

وأضافت أنه يمكن ان يتم التقديم الكترونياً أونلاين من خلال QRcode المرفق فى الاعلان ، ويتبعه رابط لاختبار قبلي، وسيتم إخطار الناجحين التقدم للمقابلة الشخصية بموعد المقابلات ، والتى ستجرى في مقرات مراكز التدريب المهنى التابعة للمديريات .

1

2

3

4

5

6