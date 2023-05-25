ورطة حمراء.. شوبير يصدم جماهير الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن أزمة تواجه فريق الأهلي ضد الوداد في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”:" محمد الشناوي عنده شد “رخم” في عضلة السمانة، لكنه بيموت نفسه من أجل اللحاق بذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، وأخبر الجهاز الفني أنه يريد المشاركة بأي طريقة".

وأضاف: "الجهاز الفني والطبي بالطبع يرغبان في مشاركة محمد الشناوي، لكن نسب مشاركة الشناوي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 50 - 50".

وتابع: "علي لطفي (الحارس الثاني)، يعاني من شد في الخلفية، ويحتاج من أسبوع لـ 10 أيام راحة، لو هيغيب أسبوع فقط قد يلحق بمواجهة الذهاب".

ولفت: "الحارس الرابع حمزة علاء شعر بغرابة شديدة بألم في الركبة، وتم تشخيص إصابته بقطع في الغضروف، خاصة وأنا حمزة لديه بطولة إفريقيا مع المنتخب الأولمبي، لذلك هو في موقف حرج جدا".

وأشار: "يتبقى فقط على المستوى الإفريقي مصطفى شوبير، لكن أنا في الحقيقة أشفق عليه جدا، سيلعب مباراتين في مسابقة الدوري ضد طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا، وهو الآن قد يكون المرشح الأوفر حظا لخوض ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وواصل:" ما أطلبه الآن هو مساندة مصطفى شوبير، مصطفى حارس جيد وموهوب لكنه يحتاج الدعم".

موعد مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا

ويستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي يوم 4 يونيو المقبل على استاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يقام لقاء الإياب يوم 11 من نفس الشهر على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

يذكر أن الوداد هو حامل لقب النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، إذ تلغب على الأهلي بهدفين دون رد في المباراة النهائية.