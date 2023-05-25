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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 13 جوال دقيق بلدي مدعم خلال حملة تموينية بالمنيا

ضبط كميه من الدقيق
ضبط كميه من الدقيق

تواصل مراكز محافظة المنيا تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق والمنشآت الغذائية والمحال التجارية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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من جانبه قال الدكتور محمد حلمى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة، أنه تم تنفيذ حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمخابز البلدية والبدالين التموينيين والمحلات العامة بدائرة المركز، بالتنسيق مع إدارة التموين، والجهات المعنية، أسفرت عن ضبط 13 جوال دقيق بلدي مدعم، زنة 50 كيلو جراماً للجوال، وذلك قبل بيعه بالسوق السوداء، حيث تم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

أسامة القاضي محافظ المنيا الخدمات المقدمة للمواطن المحلات العامة المحال التجارية مركز ومدينة مغاغة نائب محافظ المنيا

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