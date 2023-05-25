بيريرا يشيد بالظهور المميز لمعروف والشناوي في مونديال الأرجنتين

أشاد البرتغالى فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، بالثنائي محمد معروف وعمرو الشناوي ممثلا التحكيم المصري في بطولة كأس العالم للشباب المقامة حاليا بالأرجنتين، بعد المستوى المميز في أول ظهور لهما بالعرس العالمي الكبير.

وأدار محمد معروف مباراة منتخب الولايات المتحدة الأمريكية مع نظيره جزر فيجي كحكم ساحة.

بينما ظهر عمرو الشناوي كحكم فيديو في مباراة الافتتاح بين جواتيمالا ونيوزيلندا، بجانب مباراة أمريكا وجزر فيجي أيضا.

بيريرا يتواصل مع ثنائي التحكيم المصري بالمونديال

وحرص بيريرا على التواصل مع معروف والشناوي، وأثنى على المستوى المميز الذي قدماه وطالبهما بالمزيد من التركيز في البطولة ليكونا خير سفير للتحكيم المصري.