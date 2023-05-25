ظهرت الآن نتيجة الترم الثاني 2023 لصفوف النقل بمحافظة القاهرة (من الصف الرابع الابتدائى حتى الصف الثاني الإعدادى ) .

حيث قالت الصفحة الرسمية للبوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة عبر فيس بوك : الآن .. نتيجة الترم الثاني 2023 لصفوف النقل بمحافظة القاهرة (من الصف الرابع الابتدائى حتى الصف الثاني الاعدادى )

ويمكن الآن الاستعلام عن نتيجة الترم الثاني 2023 لصفوف النقل بمحافظة القاهرة (من الصف الرابع الابتدائى حتى الصف الثاني الاعدادى ) من خلال الوسائل التالية :

التليفون الارضي 09000100

التليفون المحمول 5757

عن طريق المحادثة الآلية في اللينك التالي :

https://eduserv.cairo.gov.eg/

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

يمكن ترقب ظهور رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس على الصفحات الرسمية لمديريات التربية والتعليم من خلال الروابط التالية :

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة القليوبية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة المنوفية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الدقهلية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الاسكندرية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الشرقية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الغربية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة مطروح

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة المنيا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة سوهاج

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة أسيوط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الاقصر

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة أسوان

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الاسماعيلية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الوادي الجديد

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة البحيرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة السويس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة دمياط

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الفيوم

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة البحر الأحمر

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة شمال سيناء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة جنوب سيناء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة بني سويف