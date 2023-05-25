ظهرت الآن نتيجة الترم الثاني 2023 لصفوف النقل بمحافظة القاهرة (من الصف الرابع الابتدائى حتى الصف الثاني الإعدادى ) .
حيث قالت الصفحة الرسمية للبوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة عبر فيس بوك : الآن .. نتيجة الترم الثاني 2023 لصفوف النقل بمحافظة القاهرة (من الصف الرابع الابتدائى حتى الصف الثاني الاعدادى )
ويمكن الآن الاستعلام عن نتيجة الترم الثاني 2023 لصفوف النقل بمحافظة القاهرة (من الصف الرابع الابتدائى حتى الصف الثاني الاعدادى ) من خلال الوسائل التالية :
- التليفون الارضي 09000100
- التليفون المحمول 5757
- عن طريق المحادثة الآلية في اللينك التالي :
نتيجة الشهادة الإعدادية 2023
يمكن ترقب ظهور رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس على الصفحات الرسمية لمديريات التربية والتعليم من خلال الروابط التالية :
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة القاهرة
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الجيزة
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة القليوبية
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة المنوفية
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الدقهلية
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الاسكندرية
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الشرقية
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الغربية
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة مطروح
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة المنيا
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة سوهاج
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة أسيوط
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الاقصر
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة أسوان
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الاسماعيلية
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الوادي الجديد
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة البحيرة
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة السويس
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة دمياط
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة الفيوم
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة البحر الأحمر
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة شمال سيناء
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة جنوب سيناء
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالاسم ورقم الجلوس محافظة بني سويف