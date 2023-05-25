كل ما تريد معرفته عن مران الزمالك اليوم استعدادا لمواجهة طلائع الجيش

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقسيمة فنية قوية على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري.

وشهدت التقسيمة تنفيذ بعض الجمل التكتيكية التي تم التدريب عليها استعدادا للفترة المقبلة، وقام الكولومبي أوسوريو المدير الفني للفريق وأعضاء الجهاز الفني بمنح اللاعبين التعليمات بشكل متواصل أثناء التقسيمة الفنية.

واطمأن الجهاز الفني للفريق خلال التقسيمة على الجاهزية الفنية لأحمد فتوح ومحمد عبد الغني وعمر جابر وناصر منسي لاعبو الفريق، عقب انتظامهم أمس في التدريبات بعد تعافيهم من الإصابة.

فقرة تأهيلية قوية

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تأهيلية قوية على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

واستمرت الفقرة التأهيلية لمدة 40 دقيقة تقريبا تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال، وإشراف الجهاز الفني للفريق.

وتضمنت الفقرة التأهيلية خوض تدريبات الركض حول الملعب وأداء تدريبات بدنية وتأهيلية متنوعة داخل صالة الجيمانيزيوم باستخدام الأدوات الرياضية المخصصة.

ويرغب الجهاز الفني خلال هذه الفترة في تجهيز اللاعبين بالشكل البدني المناسب استعدادا للفترة المقبلة.

تصعيد حارسي مرمى

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، بتصعيد الثنائي عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء حارسي مرمى فريق ٢٠٠٣، للمشاركة في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا للقاء طلائع الجيش المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وخصص محمد عبد المنصف مدرب حراس المرمى بالفريق ، فقرة تدريبات خاصة للثنائي على هامش المران، بعدها خاض الحراس فقرة فنية قوية.

ويحرص الجهاز الفني للفريق خلال الفترة الأخيرة على تصعيد مجموعة من اللاعبين الشباب للمشاركة في تدريبات الفريق الأول، للاستفادة بأفضل العناصر في قطاع الناشئين.

محاضرة فنية لـ أوسوريو

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين لأداء فقرة تدريبات خططية على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقبلة في الدوري الممتاز.

وأدى لاعبو الفريق فقرة خططية تم خلالها التركيز على نقل الكرة ما بين الخطوط في مساحات صغيرة، بالإضافة إلى بعض الجوانب الأخرى الخاصة بخطة اللعب.

وقام أوسوريو بإلقاء محاضرة فنية على اللاعبين شرح لهم بعض الأمور الفنية ومنحهم خلالها بعض التعليمات الخاصة .

تدريبات تأهيلية لسيف جعفر

خاض سيف فاروق جعفر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك وفقا للبرنامج الموضوع للاعب ، بعد معاناته من إجهاد في العضلة الخلفية تسبب في غيابه عن المباراة السابقة أمام الداخلية في مسابقة الدوري.

وأدى سيف جعفر بعض التدريبات التأهيلية بالكرة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال، عقب خوض الحصة التأهيلية في بداية المران مع اللاعبين بالفريق.

ولم يشارك سيف جعفر في الفقرة الخططية أو التقسيمة الفنية وتم الاكتفاء بأداء الجزء التأهيلي وفقا للبرنامج الموضوع له.



برنامج خاص لـ محمود شبانة

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجا تأهيليا خاصا لمحمود شبانة مدافع الفريق، على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقبلة في الدوري.

يأتي ذلك وفقا للبرنامج التأهيلي الموضوع للاعب استعدادا للفترة المقبلة بعد شعوره بآلام في الركبة .

وقام شبانة بأداء تدريبات تأهيلية بالكرة بجانب فقرات تأهيلية أخرى تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق، بعد المشاركة في الفقرة البدنية مع زملائه في بداية المران.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.