أول تعليق من ويجز على أزمته مع الموسيقيين بشأن حفله بالتجمع الخامس

أثارت أزمة حفل مغنى الراب ويجز وفريق كايروكى فى التجمع الخامس، والمقرر إقامته فى شهر يوليو المقبل جدلا واسعا خلال الساعات الماضية.

وفى أول تعليق من ويجز، نشر بوستر حفله القادم بالقاهرة الجديدة، والمقرر إقامته يوم 23 يونيو المقبل، متجاهلا بذلك أزمته مع نقابة المهن الموسيقية بشأن حفل التجمع الخامس، والمقرر إقامته فى يوليو المقبل.

أزمة حفل ويجز بالتجمع الخامس

تقرر فرض رسم على حفل ويجز حال السماح له بإقامة الحفل، بقيمة 200 ألف جنيه إضافة إلى تجديد التصريح وقيمته 15 ألف جنيه ليكون إجمالي المبلغ 215 ألف جنيه، حال قيام ويجز بالتوقيع علي الإقرار والتزامه به.

وفي حال عدم تجديد التصريح، يلتزم ويجز بسداد 20%؜ من قيمة العقد بينه وبين الشركة الراعية للحفل، وكل هذه الإجراءات تتم بعد قدوم ويجز إلى نقابة المهن الموسيقية.

وأكد منصور هندي، رئيس لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقية، أن مغنى الراب ويجز لم يطلب حتى الآن تصريحا لإحياء حفل بالتجمع الخامس شهر يوليو القادم.

وقال هندي، في تصريح خاص لـ “صدى البلد”، إن فريق كاريوكي الذي يحيي مع ويجز حفلة التجمع، حصل اليوم على تصريح لإحياء الحفل، ولكن لم يأت ويجز من أجل هذا التصريح حتى هذه اللحظة.

أزمة ويجز ومصطفي كامل

وكشف الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن مفاجأة من العيار الثقيل حول منع ويجز من الغناء فى مصر على الرغم من مثوله داخل نقابة الموسيقيين لإنهاء أزمته.

وقال مصطفى كامل، فى أحد البرامج التليفزيونية: “ويجز حضر إلى النقابة، إلا أنه حتى الآن لم يوقع على الإقرار الذى خضع له عدد من مطربى المهرجانات والراب، وذلك بسبب تخوفه من بند منه من السفر، والذى أوضحته له والمحامي الخاص له أن هذا البند خاص بتحصيل رسوم النقابة فقط”.

وأوضح مصطفى كامل: “اتفقنا على جميع التفاصيل، ولكن ويجز لم يوقع حتى الآن على الإقرار الخاص بالنيابة، وبالتالي لا بد من مثوله داخل النقابة”.

ويجز يحتفل بأغنيته

وعلق مغنى الراب ويجز على وصول أغنيته الشهيرة "البخت" إلى 200 مليون مستمع عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وكتب ويجز عبر خاصية ستورى بحسابه على تطبيق “إنستجرام”: "شكرا أعزائي المستمعين، لسنا الوحيدون ولكننا متميزون، ربنا قادر على كل شيء".