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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

20 %؜ من قيمة العقد.. رسوم ترخيص حفل ويجز | وشرط أمام مغني الراب

صدى البلد

تقرر فرض رسم على حفل  ويجز حال السماح له بإقامة الحفل، بقيمة 200 ألف جنيه إضافة إلى تجديد التصريح وقيمته 15 ألف جنيه ليكون إجمالي المبلغ 215 ألف جنيه، حال قيام ويجز بالتوقيع علي الإقرار والتزامه به.


وفي حال عدم تجديد التصريح يلتزم ويجز بسداد 20%؜ من قيمة العقد بينه وبين الشركة الراعية للحفل، وكل هذه الإجراءات تتم بعد قدوم ويجز إلى نقابة المهن الموسيقية.

أكد منصور هندي رئيس لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقية أن مغنى الراب، ويجز لم يطلب حتى الآن تصريحا لإحياء حفل بالتجمع الخامس شهر يوليو القادم.

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وأضاف هندي في تصريح خاص لـ صدى البلد أن فريق كاريوكي والذي يحيي مع ويجز حفلة التجمع قد حصل اليوم على تصريح لإحياء الحفل ولكن لم يأت ويجز من أجل هذا التصريح حتى هذه اللحظة.

 

أزمة ويجز ومصطفي كامل 
 

وكشف الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، عن مفاجأة من العيار الثقيل حول منع ويجز من الغناء فى مصر على الرغم من مثوله داخل نقابة الموسيقيين د لانهاء أزمته.

وقال مصطفى كامل ، فى أحد البرامج التليفزيونية : ان ويجز حضر إلى النقابة الا انه حتى الآن لم يوقع على الإقرار الذى خضع له عدد من مطربى المهرجانات والراب وذلك بسبب تخوفه من بند منه من السفر والذى اوضحته له والمحامي الخاص له بأن هذا البند خاص بتحصيل رسوم النقابة فقط.

وأوضح مصطفى كامل، أننا اتفقنا على كافة التفاصيل ولكن ويجز لم يوقع حتى الآن على الإقرار الخاص بالنيابة وبالتالي لابد من مثوله داخل النقابة.

 

إطلالة ويجز الفنان مصطفى كامل المهن الموسيقية المهرجانات الموسيقيين

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