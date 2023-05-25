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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قتل أمه وأخوه ووقف يشرب مياه.. الطب النفسي يحدد مصير قاتل الهرم

صدى البلد

أجلت محكمة جنايات الجيزة، محاكمة المتهم بقتل شقيقه ووالدته، والشروع في قتل زوج شقيقته بمنطقة الهرم، إلى جلسة  17 يونيو تنفيذ لطلبات دفاع المتهم لمناقشة رئيس لجنة الطب الشرعي التي حررت التقرير الأخير فيما انتهي إليه تقريره الأخير والذي أعاد التأكيد علي أن المتهم لا يعانى من أي مرض نفسي يعوق إرادته وإدراكه، وهو ما يتعارض مع مضمون ما جاء بملف الحالة الصحية للمتهم والسابق ضمه لملف الدعوى والذي يثبت إصابته بمرض نفسي مزمن تم إيداعه بناء عليه بمستشفى نفسي. 

وكانت قد قررت المحكمة بالجلسة السابقة إعادة عرض المتهم من جديد على مستشفى الصحة النفسية، وإعداد تقرير فني جديد عن حالته وقواه العقلية.

 

استمعت المحكمة إلى طلبات محمود البدوي المحامى دفاع المتهم، والذي طالب بضم الملف الصحي للمتهم بمستشفى الرخاوى، كما طالب بإعادة سؤال شقيقاته في الواقعة أمام المحكمة، كما طالب بمناقشة الطبيب المعالج له الدكتور محمد بكر، وطلب إجراء رسم مخ وظيفي للمتهم لبيان حالته المرضية.

 

وكما طالب دفاع المتهم بإعادة عرضه على لجنة ثلاثية من الطب الشرعي النفسي مغايرة للجنة السابقة التي أوصت بأن المتهم واعي ومدرك ويسأل عن أفعاله.

كما استمعت المحكمة إلى الطبيب النفسي إبراهيم مجدي والذي أكد أنه من الواضح أن المتهم كان يعاني من اضطرابات غير طبيعية في رد الفعل، وبخاصة بعد ارتكاب جريمة قتل عائلته حيث كان هادئًا واقفًا على الجثث ويشرب الماء وهو متجمد المشاعر تمامًا ومتناقض الإحساس غير الملائم للوضع وخطورة الحادث، وأيضًا من بيانه الخاص لم يكن هناك عواطف أو ندم أو تقدير لعواقب أفعاله.

وأضاف الطبيب النفسي أنه توصل إلى استنتاج مما سبق أن المتهم يعاني من مرض ذهان ذو طبيعة ودرجة أثرت في تفكيره وسلوكه، واستنتجنا أيضا من أقوال الشهود أنه مصاب بأوهام الاضطهاد، معتقدا أن عائلته تتآمر ضده، تريد قتله ، تريد حبسه في المستشفى، واستنتجنا أيضًا أنه عندما يكون لديه ( نوبات ) من المرض ، فإنه يميل إلى الرد بشكل غير متوقع وبصورة غير عقلانية وعنيفة.

كما أشار الطبيب خلال عرض تقريره للمحكمة إلى بعد المدة الزمنية بين وقوع الجريمة وعرضه على اللجنة الثلاثية بالطب الشرعي والتي تصل إلى عام كامل من وقوع الجريمة.

 

وكانت قد أحالت النيابة العامة بأكتوبر القضية رقم 54290 لسنة 2020 جنايات قسم الهرم والمقيدة برقم 81 22 لسنة 2020 کلى السادس من أكتوبر، وعقب مطالعة الأوراق وما تم بها من تحقيقات تبين أن المتهم السن 27 عاما – عاطل – ومقيم بمنطقة الأهرام محافظة الجيزة و في 2020/11/17 بدائرة قسم الهرم قتل شقيقه المجني عليه - من غير سبق إصرار ولا ترصد ؛ إذ نشبت بينهما - مشادة ؛ فاستشاط لها غضبا، وسولت له نفسه قتل أخيه، وقد اقترنت تلك الجناية بأخرى عمدا من هي أنه وفي ذات الزمان والمكان سالفي البيان قتل والدته المجني عليها - غير سبق إصرار ولا ترصد ؛ إذ هبت لنجدة ولدها من تعدي المتهم عليه -موضوع الاتهام آنف البيان- ، فما كان من المتهم إلا أن عاجلها بطعنات لإزهاق روحها.

قتل أمه وأخوه الطب النفسي قاتل الهرم قتل شقيقه ووالدته الهرم مرض نفسي

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