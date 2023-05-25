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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة كلاسيكية.. هند صبري تخطف الأنظار على إنستجرام

هند صبري
هند صبري

شاركت الفنانة هند صبري متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وظهرت هند في الصور بإطلالة كلاسكية متميزة، مرتدية بدلة بيضاء ومعتمدة علي المكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها.

 

انتهى العرض العالمي الأول لفيلم النجمة هند صبري، التونسي بنات ألفة وسط تصفيق وترحيب حاد من الجمهور الذى ملأ جنبات مسرح العرض. 

وتألقت النجمة هند صبري بإطلالة ملكية ارتدت فيها ثوبا من تصميم التونسي على قروى وماكياج  Dior beauty وشعر jaques Dessange Paris، ومجوهرات Cartier. 

 

فيلم بنات ألفة

هند صبري، تلقت تحية الجمهور مع أسرة الفيلم، وهو إخراج وتأليف كوثر بن هنية وإنتاج حبيب عطية ونديم شيخ روحه.

 

 

فيلم بنات ألفة بطولة هند صبري، وتم تصويره في تونس العام الماضي، وهو عبارة عن فيلم داخل فيلم مستمد من قصة حقيقية لسيدة اسمها الفة لديها اربع بنات وكيف ترى المخرجة والمؤلفة حياة هذه السيدة سينمائيا بطريقة تجمع بين الوثائقي والدراما كأنه فيلم وثائقي عن الفيلم نفسه. 

النجمة هند صبري عبرت عن سعادتها وفخرها بردود الفعل التى تلقتها بعد العرض وتصفيق الجمهور لكل أسرة الفيلم، و بوجود فيلمها في المسابقة الرسمية لمهرجان كان للمرة الأولى في تاريخها بعد مشاركة فيلمها مع المخرجة الراحلة مفيدة تلاتلي صمت القصور في قسم نظرة َوحصوله على جائزة الكاميرا الذهبية وقتها.

وهي المرة الأولى للمخرجة كوثر بن هنية في المسابقة الرسمية لمهرجان كان. 

 

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