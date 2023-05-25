مفاجأة في سعر الذهب وضربة جديدة للسوق السوداء| تفاصيل

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد تغطيه خاصة عن آخر مستجدات أسعار الذهب و الدولار عالميا و محليا حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 30.83 جنيه للشراء، مقابل 30.96 جنيه للبيع.

وسجل الدولار أعلى سعر للشراء اليوم 30.90 جنيه في ( مصرف ابو ظبي الإسلامي).

و وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

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أما عن الدولار في السوق السوداء فقد شهد تراجعا كبيرا حيث تراجع الدولار في السوق السوداء نتيجة عدة أسباب أبرزها، ارتفاع الاحتياطي النقدي وارتفاع إيرادات السياحة بشكل ملحوظ ، إذ أن هناك توقعات بوصول إيرادات السياحة بنهاية السنة المالية 2022 - 2023، التي تنتهي 30 يونيو، إلى 14 مليار دولار.

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