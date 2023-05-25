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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الاثنين.. قصور الثقافة تطلق فعاليات فنية بقرى «حياة كريمة» بالمنيا

هشام عطوة رئيس قصور
هشام عطوة رئيس قصور الثقافة

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، فعاليات الأسبوع الثقافي بقرى مركز مغاغة بمحافظة المنيا، الاثنين المقبل، 29 مايو الحالي، ويستمر حتى 5 يونيو المقبل.

وقال المخرج هشام عطوة رئيس الهيئة، إن فعاليات الأسبوع الثقافي الذي تطلقه قصور الثقافة بمحافظة المنيا نستكمل به فعاليات الأسابيع الثقافية التي سبق تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث سبق تنفيذ 16 أسبوعا ثقافيا ضمن في مراكز وقرى محافظات مبادرة حياة كريمة وهي أسيوط وقنا والفيوم والإسماعيلية والشرقية والبحيرة والجيزة والقليوبية ودمياط وكفر الشيخ والغربية والمنوفية والدقهلية، وبني سويف، والأقصر، وهي الفعاليات التي تلقى إقبالا وتفاعلا كبيرا من أهالي وأبناء هذه المحافظات.

وأوضح "عطوة" أن فعاليات الأسبوع الثقافي بقرى مركز مغاغة بالمنيا تتضمن مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المكثفة لأبناء المنيا منها عروض فنية، وكورال وتنورة ومسرح عرائس للأطفال، ولقاءات توعوية للشباب، وندوات وورش حكي، بالإضافة إلى ورش فنية تعليمية في عدة حرف يدوية، كما يتم تدريب الفتيات على ريادة الأعمال وإقامة المشروعات الصغيرة، إضافة إلى إهداء مجموعة من إصدارات الوزارة إلى المكتبات والمدارس ومراكز الشباب المتواجدة بالقرى، بجانب اكتشاف المواهب في مجالات التمثيل، العزف والموسيقى، الغناء.

وأكد رئيس الهيئة أن الفعاليات تأتي في سياق برامج العدالة الثقافية التي تعمل عليها الهيئة في إطار استراتيجية وزارة الثقافة للوصول بالخدمات الثقافية والفنية للقرى والمناطق الأكثر احتياجا، وتأتي بالتوازي مع الفعاليات التي تقدمها الهيئة لأبناء المحافظات الحدودية والتي شهدت أسبوعا للشباب بالعريش بمحافظة شمال سيناء منذ أيام، وتشهد حاليا أسبوعا للأطفال بمحافظة دمياط، بخلاف البرامج المكثفة التي تعمل عليها الهيئة خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن فعاليات حياة كريمة بقرى المنيا تنظمها هيئة قصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، والإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، وإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وتقام الفعاليات بإشراف أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال، وبالتنسيق مع فرع ثقافة المنيا برئاسة د. رانيا عليوة، وتشهد الفعاليات مشاركة بعض قطاعات وزارة الثقافة، وبعض الوزارات والمؤسسات منها "وزارة الشباب والرياضة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، الشركة القابضة للمياه، المجلس القومي للمرأة، مؤسسة أهل مصر للتنمية.

المبادرة الرئاسية حياة كريمة الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات الأسبوع الثقافي

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