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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس البرلمان العربي يهنئ قادة مجلس التعاون الخليجي بالذكرى 42 على تأسيسه

عادل العسومي رئيس
عادل العسومي رئيس البرلمان العربي

هنأ عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي، بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتأسيس المجلس في الـ 25 مايو 1981، مثمناً الجهود المخلصة والدءوبة التي يبذلها قادة المجلس من أجل لحمة ووحدة الشعوب العربية وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ، معتبره جسّد حلم قادة هذه الدول في التجمع في إطار للتعاون والتنسيق فيما بينها من أجل بناء نهضة حقيقية لشعوبهم.

وثمن “العسومي”، في بيان اليوم، المنجزات التي حققها المجلس والتي جعلت منه واحدا من أهم التجمعات الإقليمية في المنطقة والعالم كونه يمثل صرحاً إقليمياً عربيًا شامخاً صمد أمام الكثير من التحديات التي واجهته منذ نشأته، وحائط الصد القوي لمواجهة أي تحديات قد تؤثر في أمن واستقرار المنطقة وخاصة في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من متغيرات وتطورات متلاحقة، وأكد أنه أثبت قدرته على تحقيق الكثير من تطلعات شعوب دول المجلس، مثمنا في الوقت ذاته جهود معالي جاسم البديوي منذ توليه منصب الأمين العام لمجلس التعاون، ودوره المتميز في تعزيز العمل الخليجي المشترك، وإسهامه في تطوير منظومة العمل الخليجي

وأكد رئيس البرلمان العربي، على الدور المهم الذي يقوم به مجلس التعاون الخليجي باعتباره يمثل رافداً أساسياً من روافد تعزيز العمل العربي المشترك، انطلاقاً من الدور الكبير الذي يقوم به المجلس في دعم وترسيخ آلية التشاور والتنسيق بين الدول الأعضاء تجاه القضايا محل الاهتمام المشترك، على نحو يخدم مصالح الشعوب العربية ويحقق تطلعاتها في الأمن والتنمية والاستقرار.
 

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