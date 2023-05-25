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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحوار الوطني.. تعليم النواب: يجب تحسين المستوى المادي للمعلم

صدى البلد

أكد  سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، أن  الحوار الوطني خطوة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة .

 

خلال جلسات الحوار الوطنى.. حزب المستقلين الجدد يتقدم برؤية لتطوير التعليم قبل الجامعي

نائب بالتنسيقية يعترض على طريقة إدارة جلسة التعليم بالحوار الوطني

وقال سامي هاشم  في كلمته في جلسة خاصة بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني تناقش التعليم قبل الجامعي، :"  الدولة تواجه بعض التحديات في قطاع التعليم ".

 

 وأضاف سامي هاشم :" من الضروري مراجعة قانون التعليم وإجراء تعديلات لمواكبة التطورات العلمية والتربوية وإعادة هيكلة العلاقة بين  وزارة التعليم والتنمية المحلية ".

 

 وتابع سامي هاشم :"  يجب أن تسرع الدولة في حصر الأراضي الفضاء لبناء المدارس عليها لسد العجز وتقليل الكثافات في الفصول ".

 

 واكمل سامي هاشم :"  من الضروري تحسين المستوى المادي للمعلم وتفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين وأسرهم واعداد برامج تدريبية متقدمة للمعلمين  والاهتمام بقياس الاحتياجات التدريبية للمعلمين ".

 

وتابع سامي هاشم :" من الضروري  الإسراع في تقديم مشروع قانون  رخصة مزواة مهنة التدريس ، مع الاستمرار في تطوير المناهج في الإعدادي والثانوي"، مضيفا:" يجب  التوسع في تجرية المدارس المصرية اليابانية والمدارس الحكومية الدولية لتميزها ".

التعليم المحور المجتمعي الحوار الوطني مصر اخبار التوك شو

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