الحوار الوطني.. تعليم النواب: يجب تحسين المستوى المادي للمعلم

أكد سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، أن الحوار الوطني خطوة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة .

وقال سامي هاشم في كلمته في جلسة خاصة بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني تناقش التعليم قبل الجامعي، :" الدولة تواجه بعض التحديات في قطاع التعليم ".

وأضاف سامي هاشم :" من الضروري مراجعة قانون التعليم وإجراء تعديلات لمواكبة التطورات العلمية والتربوية وإعادة هيكلة العلاقة بين وزارة التعليم والتنمية المحلية ".

وتابع سامي هاشم :" يجب أن تسرع الدولة في حصر الأراضي الفضاء لبناء المدارس عليها لسد العجز وتقليل الكثافات في الفصول ".

واكمل سامي هاشم :" من الضروري تحسين المستوى المادي للمعلم وتفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين وأسرهم واعداد برامج تدريبية متقدمة للمعلمين والاهتمام بقياس الاحتياجات التدريبية للمعلمين ".

وتابع سامي هاشم :" من الضروري الإسراع في تقديم مشروع قانون رخصة مزواة مهنة التدريس ، مع الاستمرار في تطوير المناهج في الإعدادي والثانوي"، مضيفا:" يجب التوسع في تجرية المدارس المصرية اليابانية والمدارس الحكومية الدولية لتميزها ".