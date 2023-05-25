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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الحوار الوطني|الشعب الجمهوري: المعلم يحتاج الى راتب يكفيه

الحوار الوطني
الحوار الوطني

أكد النائب طارق سيد الطويل حزب الشعب الجمهوري، وعضو مجلس النواب، أن التعليم أساس مهم في عملية التنمية، مضيفا أن المعلم أساس العملية التعليمية ويحتاج لمزيد من النظرة.

 

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وتابع طارق سليمان، في كلمة له في جلسه لجنة التعليم بالحوار الوطني، مساء اليوم الخميس ، أن راتب المعلم يحتاج لتطوير، متابعا أن المعلم مهدرة كرامته وحقه.

 

وأكمل النائب طارق سيد الطويل حزب الشعب الجمهوري، وعضو مجلس النواب، أنه يجب التعامل مع هذا الأمر، وخاصة أن التعليم من أهم عناصر نهضة الأمم، لافتا إلى أن المعلم المصري على مستوى عال من الاحترافية ولا نحتاج لخبراء لتطوير التعليم في مصر.

 
 https://www.youtube.com/live/OU1U4PMh8WY?feature=share

 

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