مسؤول بـ "حزب الله" يكشف مخاوف إسرائيل من هذا الأمر

قال إبراهيم أمين السيد، رئيس المجلس السياسي لـ "حزب الله" اللبناني، إن إسرائيل تشعر بالقلق على مستقبلها، مضيفًا: "يجب أن نهيئ أنفسنا لنكون قادرين على صياغة مصير المنطقة.

وتابع السيد، خلال المؤتمر الـ 11 للتجمع العالمي لدعم خيار المقاومة: "مصير المنطقة لا يصنعه المنهزمون".

وقال رئيس المجلس السياسي لـ "حزب الله" اللبناني: "العدو دخل المنطقة من بوابات مختلفة ليصنع الشرق الأوسط الجديد"، مضيفًا: "لكن منطقتنا استطاعت إفشال جميع مخططات الأعداء".

وذكرت إذاعة "النور" اللبنانية أن المؤتمر الـ 11 للتجمع العالمي لدعم خيار المقاومة، انطلق اليوم الخميس، بمناسبة عيد المقاومة والتحرير.

وتحل، اليوم، الذكرى الـ 23 لتحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي في 25 مايو عام 2000.

يذكر أن "حزب الله" اللبناني أجرى، الأحد الماضي، مناورة عسكرية بالذخيرة الحية في الجنوب اللبناني، ضمن الاحتفالات بهذه المناسبة، وهي المناورات التي أثارت غضب إسرائيل، حيث شارك فيها مقاتلون من مختلف التخصصات العسكرية وشهدت استعراضًا لأسلحة وصواريخ وآليات عسكرية.

