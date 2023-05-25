عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

5 ملايين مستفيد| 70 مليون جنيه إسترليني دعم بريطاني لري الأراضي المستصلحة في مصر

وزير الدولة البريطاني
وزير الدولة البريطاني للتنمية وشئون أفريقيا أندرو ميتشل يحضر

حضر أندرو ميتشل، وزير الدولة البريطاني للتنمية والشئون الأفريقية، الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي لعام 2023 في شرم الشيخ بمصر.

وأثناء وجوده هناك التقى الوزير برئيس بنك التنمية الأفريقي، أكينوومي أديسينا، ونظرائه من غانا والسنغال ومصر وجمهورية الكونغو الديموقراطية والصومال، لمناقشة كيفية ضمان وصول تمويل البنك إلى البلدان المعرضة لخطر الكوارث المتعلقة بالمناخ بشكل أسرع وأكثر فعالية.

وزير الدولة البريطاني للتنمية وشئون أفريقيا أندرو ميتشل يحضر الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي  في شرم الشيخ ويزور القاهرة

وفي المؤتمر أعلن الوزير أن برنامج"رووم تو رون" البالغ 2 مليار دولار، والذي أعلنته المملكة المتحدة في مؤتمر المناخ كوب 26، قد فتح باب التمويل لمشروعين جديدين للبنية التحتية للمياه في مصر والسنغال.

ومن المقرر للمشروع في مصر، والذي تبلغ قيمته سبعين مليون جنيه إسترليني، أن يوسع من قدرة محطة معالجة المياه حتى تتمكن من توفير المياه النظيف المعاد تدويرها لخدمة سبعين ألف فدان من الأراضي الجديدة المستصلحة للزراعة، والتي سيستفيد منها خمسة ملايين نسمة أكثر من الوقت الحالي.

وزير الدولة البريطاني للتنمية وشئون أفريقيا أندرو ميتشل يحضر الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي  في شرم الشيخ ويزور القاهرة

بعد حضور اجتماع محافظي بنك التنمية الأفريقي في شرم الشيخ زار الوزير ميتشل القاهرة حيث التقى مع كبار المسئولين المصريين والمحاورين الرئيسيين حول القضايا الإقليمية.

ناقش الوزير ميتشل خلال لقائه مع نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، السفير حمدي لوزا، الأزمة المستمرة في السودان، وضرورة عمل جميع الأطراف الدولية معا للتوصل إلى حل سريع وفعال للعنف. واتفق الجانبان على أن إعلان جدة خطوة أولى هامة، ورحبا بتركيزه على حماية المدنيين من العنف وعلى تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من الصراع. كما انتهز الوزير هذه الفرصة ليشكر الحكومة المصرية مجددا على تعاونها الثنائي غير المسبوق للمساعدة في إجلاء الرعايا البريطانيين من السودان، وشدد على ضرورة إنهاء العنف والعودة إلى المفاوضات للقيادة الوطنية المدنية في أسرع وقت ممكن.

وزير الدولة البريطاني للتنمية وشئون أفريقيا أندرو ميتشل يحضر الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي  في شرم الشيخ ويزور القاهرة

ناقش الوزيران القضايا الإقليمية الأخرى، بما في ذلك آثار الحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي العالمي، لاسيما في الشرق الأوسط وأفريقيا، وكذلك الاستثمار البريطاني في مشاريع المناخ في مصر، بما في ذلك من خلال  المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي، "بريتيش انترناشونال إنفستمنت."

كما شكر مصر على جهود الوساطة الفعالة والعملية التي تبذلها لتأمين وقف إطلاق النار في أعقاب الصراع الأخير بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية في غزة.

وفي حديثه بعد الزيارة، قال الدولة البريطاني للتنمية وشئون أفريقيا أندرو ميتشل:

"إن عمل بنك التنمية الأفريقي أمر حيوي لضمان مستقبل مزدهر ومستدام لملايين الناس في جميع أنحاء القارة. ففي الاجتماعات السنوية هذا العام أُوضحتُ أن المملكة المتحدة ستواصل مكانتها كشريك رائد، مع تقديم التزامات حقيقية لأفريقيا وشعبها من خلال برنامج "رووم تو رون" البالغ 2 مليار دولار، وتعهدنا بقيمة 650 مليون جنيه إسترليني لصندوق التنمية الأفريقي، والتي تشمل 200 مليون جنيه إسترليني لنافذة العمل المناخي الجديدة. وأثناء وجودي في القاهرة التقيت أيضا بنظرائي المصريين لمناقشة كيفية مواجهة المملكة المتحدة ومصر معا الأزمة في السودان. وأشكر مصر على الدعم غير المسبوق في الأسابيع الأخيرة أثناء إجلاء الرعايا البريطانيين، وأنا متأكد من أنه فقط من خلال العمل مع الشركاء الإقليميين سنحمي المدنيين ونقدم المساعدة ونُنهي الصراع."

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

أوسوريو حسم أمره .. هل يتولى حسام حسن تدريب الزمالك ؟

مفاجأة.. التحريات تكشف أسرار علاقة زوجة صيدلي حلوان بسائق شركة التوصيل

محبوب كولر.. تحرك أوروبي لضم نجم الأهلي

بعد انتظار طويل.. تطور مفاجئ بقرب الأهلي من صفقة الموسم

استفزوه بهذه الكلمات.. تفاصيل اشتباك إمام عاشور مع مجموعة شباب بالشيخ زايد

مهيب عبد الهادي: نجم فيوتشر يوقع لـ الأهلي.. والهداف يجدد تعاقده مع الأحمر

زوجان مصريان يتركان أطفالهما الستة في منزلهما بالكويت دون طعام لأيام

موضوعات متعلقة

أمين المجلس الأعلى للآثار: إعلان اكتشاف أثري كبير في سقارة.. السبت

السفارة البريطانية بالقاهرة تستضيف معرض "الكشف عن المحفوظات"

مصطفي وزيري: الإنتهاء من جميع أعمال المتحف المصري الكبير فى نوفمبر المقبل

مصر وألمانيا تفتتحان سوق السمك الجديدة في المنيب

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

ألمانيا تشكر مصر على جهودها الناجحة لإنهاء العنف في غزة

سفير ألمانيا بالقاهرة يزور ورشة خياطة بمؤسسة أهلية في المعادي

المبعوث البريطاني: عقدنا اجتماعات مثمرة للغاية في مصر بشأن الأزمة السودانية

ترشيحاتنا

بسبب الدولار .. مفاجأة مدوية بشأن اندلاع حرب اقتصادية عالمية

نشرة المرأة والصحة| شرب المياه بهذه الطريقة يؤدي إلى الموت .. ومعلومات لا تعرفها عن عروسة ولي العهد الأردني

خطة البرلمان توافق على مشروع موازنة ديوان عام وزارة النقل

مكتب زيلينسكي يعلن تفاصيل جديدة عن موعد بدء هجوم أوكرانيا المضاد

الإسماعيلي يغرّم صالح جمعة 50 ألف جنيه

مفاجأة الموسم.. هل يعود رمضان صبحي للأهلي بفرمان كولر؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبهت نفسها بعمياء أبصرت.. شاهد ردة فعل سيدة عانت من الصلع بسبب السيلياك

10 علامات تكشف الكبدة الفاسدة .. اعرفها قبل الشراء

بعد إغمائها داخل الحمام.. نهاية مأساوية لتلميذة في بريطانيا | لهذا السبب

اليوم العالمي للأطفال المفقودين.. التاريخ والأهمية وسبب تسميته

فيديو

حقيقة طرح شهادة 30% قريبا | اعرف التفاصيل

كنت على علاقة بواحد وزوجي طلقني.. اعترافات زوجة صيدلي حلوان ولاء زايد

مفاجأة في سعر الذهب وضربة جديدة للسوق السوداء| تفاصيل

عربيتي عملت حادثة وبنتي اتكسرت.. كريم فهمي يروي معاناته من الحسد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ