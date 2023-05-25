حقيقة طرح شهادة 30% قريبا | اعرف التفاصيل

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد تغطية خاصة عن حقيقة طرح شهادة ٣٠% قريبا في الساعات الماضية أنتشرت أنباء عن طرح شهادات جديدة لل25%؜و 30% ،هل بالفعل سيتم طرح تلك الشهادات أم لا؟



فقد تم تداول أخبار على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية تفيد بأن البنك الأهلي المصري ينوي طرح شهادة ادخار بعائد يصل إلى 30%.



واستندت هذه الأنباء إلى قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند نسبة معينة.

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