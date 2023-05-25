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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حماة الوطن : النهوض بالمستوى المعيشي مرتبط بالارتقاء بالتعليم

الحوار الوطني
الحوار الوطني

وجهت النائبة ميرال الهريدي، عضو مجلس النواب ممثل حزب حماة الوطن، الشكر للرئيس السيسي لدعوته للحوار الوطني والذي يعد الحجر الأساسي للجمهورية الجديدة ، موجهة أيضا الشكر للقائمين على الحوار لدورهم في خروجه بهذا الشكل الجيد.

وتابعت الهريدي خلال كلمتها بالجلسة الثانية بلجنة التعليم ضمن المحور الاجتماعي بالحوار الوطني أن مشاكل التعليم معروفة للجميع ولكن نحتاج للحلول.

وأردفت ممثل حزب حماة الوطن أن النهوض بالمستوى المعيشي للأفراد مرتبط بالتعليم، وتطويره، مؤكدة أهمية الاهتمام بالمنظومة التعليمية لدوره الكبير في حلول العديد من الازمات


وأكملت أن رؤية الحزب ليس تطوير التعليم ولكن تحويله بمعنى اعتماده على سوق العمل وربط مخرجاته بسوق العمل،والذي يتسم باستمرار التغير والتطور ، مختتمة:" يجب دراسة سوق العمل ومعرفة متطلباته وعلى أساسه يتم تقسيم المنهج، وهو ما سيتقدم حزب حماة الوطن برؤية تجاهه".

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