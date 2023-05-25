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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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عضو لجنة التعليم: المناهج ومشاكل المعلم وكثافة الفصول أهم التحديات.. ونحتاج لإيجاد حلول

الدكتور حسام المندوه
الدكتور حسام المندوه الحسيني عضو لجنة التعليم والبحث العلمي

قال الدكتور حسام المندوه الحسيني عضو لجنة التعليم والبحث العلمي خلال جلسات الحوار الوطني، إن تطوير التعليم واستراتيجية تطوير التعليم بدأت منذ زمن وآخر استراتيجية كانت في عام 2018 وأثناء تطبيقها وجدنا بعض التحديات ونحن نحتاج إلى النظر لهذه التحديات وإيجاد حلول لها.

وتابع حسام المندوه أن أول هذه التحديات هو كثافة الفصول، والمعلم ومشاكل المعلم والمنهج الدراسي والبيئة التعليمية واحتياجاتها من معامل وملاعب وغرف للأنشطة كل هذه التحديات كانت موجودة، وبالنسبة لكثافة الفصول كان هناك قانون رقم 15 لعام 2022 خرج من مجلس النواب يقول إن أراضي الإصلاح الزراعي تعود للمنفعة العامة، وهناك حوالي 22 مدرسة واكثر بالفعل سيتم طرحها بعد سنتين لحل المشكلة ولكن نحتاج للنظر إلى الأراضي الموجودة في الأماكن المزدحمة سكانيا مثل منطقة بولاق الدكرور وهل نستطيع استبدال أراضي الأوقاف بأراض أخرى ونستفيد بأراضي الأوقاف الموجودة.

 

مراكز الشباب والأندية الرياضية

 

وأضاف أن هناك حلولا أخرى يمكن أن نستخدم الغرف التابعة لوزارة الشباب والرياضة داخل مراكز الشباب والأندية الرياضية في المناطق الشعبية كأماكن للتعليم على الأقل في مراحل رياض الأطفال أما بالنسبة للمعلم فنواجه عجزا كميا وكيفيا، العجز الكمي أعتقد سيتم حله بقرار الرئيس السيسي بتعيين 30 الف معلم لمدة خمس سنوات سيسد الفجوة الموجودة.

التعليم حسام المندوه الحسينى الحوار الوطني مراكز الشباب وزارة الشباب والرياضة

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