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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمن الفيدرالي الروسي يعلن إحباط هجوم أوكراني على محطات نووية قرب موسكو

الأمن الفيدرالي الروسي
الأمن الفيدرالي الروسي

قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، إنه اعترض مجموعة مخربين أوكرانية كانت تخطط لعملية إرهابية على محطتين للطاقة النووية في البلاد قبل 9 مايو، عندما يتم الاحتفال بانتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية.

وكان المشتبه بهم يهدفون إلى تدمير أكثر من 30 برجًا تحمل خطوط جهد عالي مرتبطة بمحطات الطاقة النووية، حسبما أعلن جهاز الأمن الفيدرالي في بيان اليوم الخميس.

وذكر البيان أن العملاء الأوكرانيين قبل اعتقالهم تمكنوا من تفجير أحد أبراج الإرسال وتعدين أربعة آخرين على خطوط الكهرباء المؤدية إلى محطة لينينجراد النووية بالقرب من سانت بطرسبرج.

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وأضافت أنها وضعت عبوات ناسفة في أبراج متصلة بمحطة كالينين للطاقة النووية في منطقة تفير، على بعد 350 كيلومترا شمال غربي موسكو.

وأوضح البيان، أن “جهاز الاستخبارات الخارجية الأوكراني، الذي كان وراء المؤامرة وفقًا لجهاز الأمن الفيدرالي، كان يأمل في أن يتسبب التخريب في إغلاق المفاعلات النووية، وتعطيل العمليات الروتينية لمحطات الطاقة النووية، وإلحاق أضرار اقتصادية خطيرة بسمعة روسيا.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إن مواطنين أوكرانيين اعتقلا، بينما تم وضع آخر، يعتقد أنه موجود في بلجيكا، على قائمة المطلوبين.

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