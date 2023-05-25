رئيس حماية المستهلك السابق: التعليم أمن قومي ويجب التفكير في حلول غير تقليدية

نقلا عن فضائية اكسترا نيوز، ‏قال اللواء الدكتور راضي عبد المعطي عضو هيئة التدريس في كلية الشرطة ورئيس جهاز حماية المستهلك السابق خلال جلسات الحوار الوطني، أن مشكلة التعليم قبل الجامعي هي مشكلات نعلمها جميعا ويجب التفكير في حلول غير التقليدية لأن التعليم أمن قومي ومرتبط بكل مشكلات المجتمع.

وتابع راضي عبد المعطي أننا لن ندخل الجمهورية الجديدة التي نريدها جميعا والمدرسة يكون فيها مدير ومدرس واحد معه ويجب إيجاد حلول لمشكلة المعلم والحقوق والواجبات مرتبطة ارتباط لا يقبل التجزئة ولا بد أن نبحث عن حقوق المعلم وبالتأكيد سنحاسبه على ما يقع عليه من التزامات والمشكلة الرئيسية في التعليم هي المعلم إذا تم حل مشكلة المعلم سنحل مشكلة التعليم.

حلول واقعية

وأضاف أن الـ 30 ألف معلم لن يحل مشكلة العجز وإذا تم توزيعهم على المدارس كل مدرسة ممكن تحصل على ‫نصف‬ معلم ويجب إيجاد حلول واقعية، وأيضا التعليم الفني له الكثير من المشاكل يجب حلها.