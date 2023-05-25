عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس حماية المستهلك السابق: التعليم أمن قومي ويجب التفكير في حلول غير تقليدية

اللواء راضي عبد
اللواء راضي عبد المعطي عضو هيئة التدريس في كلية الشرطة

نقلا عن فضائية اكسترا نيوز، ‏قال اللواء الدكتور راضي عبد المعطي عضو هيئة التدريس في كلية الشرطة ورئيس جهاز حماية المستهلك السابق خلال جلسات الحوار الوطني، أن مشكلة التعليم قبل الجامعي هي مشكلات نعلمها جميعا ويجب التفكير في حلول غير التقليدية لأن التعليم أمن قومي ومرتبط بكل مشكلات المجتمع.

 

 وتابع راضي عبد المعطي أننا لن ندخل الجمهورية الجديدة التي نريدها جميعا والمدرسة يكون فيها مدير ومدرس واحد معه ويجب إيجاد حلول لمشكلة المعلم والحقوق والواجبات مرتبطة ارتباط لا يقبل التجزئة ولا بد أن نبحث عن حقوق المعلم وبالتأكيد سنحاسبه على ما يقع عليه من التزامات والمشكلة الرئيسية في التعليم هي المعلم إذا تم حل مشكلة المعلم سنحل مشكلة التعليم.

 

حلول واقعية

 

وأضاف أن الـ 30 ألف معلم لن يحل مشكلة العجز وإذا تم توزيعهم على المدارس كل مدرسة ممكن تحصل على ‫نصف‬ معلم ويجب إيجاد حلول واقعية، وأيضا التعليم الفني له الكثير من المشاكل يجب حلها.

التعليم الدكتور راضي عبد المعطي الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني المعلم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

مصدر بـ الأهلي يحسم جدل عودة رمضان صبحي للفريق

أوسوريو حسم أمره .. هل يتولى حسام حسن تدريب الزمالك ؟

مفاجأة.. التحريات تكشف أسرار علاقة زوجة صيدلي حلوان بسائق شركة التوصيل

بعد التعدي على زوجة إمام عاشور.. عقوبات رادعة لمن يقوم بهذا الفعل المشين

زلزال قوي يضرب البحر الأبيض المتوسط.. تفاصيل

استفزوه بهذه الكلمات.. تفاصيل اشتباك إمام عاشور مع مجموعة شباب بالشيخ زايد

مهيب عبد الهادي: نجم فيوتشر يوقع لـ الأهلي.. والهداف يجدد تعاقده مع الأحمر

ترشيحاتنا

ذكريات سيئة .. ماذا يفعل الأهلي مع صفارة تيسيما في نهائي إفريقيا؟

إذا كانت بدعة فنعمت.. عمر هاشم يكشف فضل الاجتماع للصلاة على النبي غدًا

الموسيقيين: ويجز لم يحل أزمته مع النقابة ولا يستطع إحياء حفلات داخل مصر

تفشٍ مرعب.. الصين تستعد لكارثة جديدة بسبب فيروس كورونا

شاب مصاب بشلل نصفي يتمكن من المشي بفضل تقنية جديدة

بالإنفوجراف.. الوزراء يتناول افتتاح أول مجمع مصري لإنتاج الكوارتز في القارة والشرق الأوسط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبناء المدارس والمؤسسات العسكرية الرياضية يتربعون على عرش البطولة الأفريقية للمصارعة

شبهت نفسها بعمياء أبصرت.. شاهد ردة فعل سيدة عانت من الصلع بسبب السيلياك

10 علامات تكشف الكبدة الفاسدة .. اعرفها قبل الشراء

بعد إغمائها داخل الحمام.. نهاية مأساوية لتلميذة في بريطانيا | لهذا السبب

فيديو

حقيقة طرح شهادة 30% قريبا | اعرف التفاصيل

كنت على علاقة بواحد وزوجي طلقني.. اعترافات زوجة صيدلي حلوان ولاء زايد

مفاجأة في سعر الذهب وضربة جديدة للسوق السوداء| تفاصيل

عربيتي عملت حادثة وبنتي اتكسرت.. كريم فهمي يروي معاناته من الحسد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ