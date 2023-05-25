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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحوار الوطني | القومي لحقوق الإنسان : يجب عودة مكانة المدرسة لقوتها

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال الدكتور صلاح سلام عضو المركز القومي لحقوق الإنسان؛ إن  الدستور حدد 4% من الناتج القومي لميزانية التعليم وهذه النسبة لم تتحقق على مدار ثماني سنوات والتعليم الجامعي والبحث العلمي 2% لكن  ما حدث هو زيادة الميزانية عن ذلك بكثير؛ مشيرا الى ان لابد من عودة مكانة المدرسة كما كانت وذلك يحدث من خلال ان تكون الأنشطة والحضور نسبة من الدرجات بجانب  الإمتحانات لكي يتم ربط الطالب بالمدرسة.

وأضاف خلال جلسة الحوار الوطني؛ أن السنتر التعليمي الخاص يمكن ان تصل الكثافة فيه إلى 500 فرد ويشتكي طلاب المدارس من كثافة الفصول وهذا تناقض كبير ولابد من اعادة هيكلة نظام التعليم لان هناك نوعا من التمييز.

وتابع أن الوجبة المدرسية في المناطق النائية والفقيره توفر على الدولة مليارات من ميزانيه الصحة فيما بعد؛ بالإضافة إلى تجنب التقزم والأنيميا.

الامتحانات إعادة هيكلة القومي لحقوق الإنسان المناطق النائية التقزم

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