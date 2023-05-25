بمشاركة 11 دولة.. إيران توجه ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي تنذر بنهايته

كثفت إيران جهودها في عملية التخلي عن الدولار الأمريكي في اجتماع مع 11 دولة أخرى، حيث قال المسؤولون إن التخلي عن الدولار الأمريكي لم يعد "خيارا طوعيا”.

واستضافت إيران الاجتماع الـ 51 لاتحاد المقاصة الآسيوي في طهران، ودعت الدول الأعضاء الثمانية الأخرى لمناقشة القضايا الاقتصادية الرئيسية التي تواجه المجموعة.

كما حضر مسؤولون من روسيا وبيلاروس وأفغانستان كمراقبين، وفقا لتقرير صادر عن وكالة “تسنيم” للأنباء.

وتحدث النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد مخبر، عن تنامي عملية التخلي عن الدولار الأمريكي، مع ابتعاد الدول عن استخدام الدولار في التجارة العالمية.

وقال مخبر:" لم تعد عملية التخلي عن الدولار الأمريكي خيارا طوعيا من قبل الدول بعد الآن، بل هو استجابة الدول الحتمية لمشروع تسليح الدولار"، مشيرا إلى الإجراءات الغربية مثل حظر إيران وروسيا من سويفت، وعزلت هذه الخطوة كلا البلدين عن احتياطياتهما الأجنبية، بما في ذلك أي احتياطيات مقومة بالدولار.

وأشار مخبر إلى أن ضعف الدولار قد يهدد نفوذ الولايات المتحدة في الأسواق الدولية.

وأضاف أن إيران مستعدة لتعزيز العلاقات التجارية والمالية مع الدول الأخرى ، وخاصة أعضاء الاتحاد.

وتحاول إيران وروسيا ودول أخرى التخلي عن استخدام الدولار الأمريكي، مع بذل جهود مختلفة لإجراء المزيد من التجارة بالعملات المحلية.

وفي يناير، طرحت إيران وروسيا عملة مشفرة مدعومة بالذهب لتحدي الدولار الأمريكي، وتقوم الدولتان الآن بدمج أنظمتهما المصرفية من أجل تجنب حظر سويفت.

ولكن في حين أن هيمنة الدولار قد تراجعت قليلا في الأشهر الأخيرة حيث يحاول المنافسون التأثير، فمن غير المرجح أن يتم استبدال الدولار كعملة احتياطية مهيمنة في العالم، كما يقول الخبراء.