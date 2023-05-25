زيزو يحتفل بعيد ميلاد ابنته على طريقته

هنا احمد سيد زيزو لاعب الزمالك ابنته ايلا بمناسبة عيد ميلادها ، عبر السوشيال ميديا .



ونشر زيزو من خلال حسابه الشخصي انستجرام ، مجموعه من مقاطع الفيديو برفقة ابنته وعلق علي الفيديوهات قائلا :" احلي بنت علي الارض ، انا بحبك جدا ومش لاقي كلام يكفي حبي لكي ، عيد ميلاد سعيد حبيبتي لولي ".

أكد محمد الجزار الناقد الرياضي بجريدة الوطن القطرية، أن نادي الريان القطري لم يقدم أي عرض رسمي للتعاقد مع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتابع الجزار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الريان لم ولن يتم التفاوض مع زيزو، بعدما رفض الأمر في الشتاء الماضي".

وأضاف محمد الجزار: "النادي القطري وفر كل طلبات زيزو في الشتاء الماضي وتم زيادة راتبه واللاعب وافق، ولكن كان هناك مفاجأة بتجديد عقده، وبالتالي تم منع التفاوض معه مستقبلًا".