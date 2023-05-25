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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصطفى حسني : أخطاء في التربية تدمر شخصية الأبناء

أخطاء تربوية
أخطاء تربوية

قال الداعية الإسلامي مصطفى حسني؛ إن  بعض الأشخاص الذين تربوا  تربية غير صحيحة بسبب  أن أخطاء التربية تحدث أحيانا بدون قصد من الأم والأب بغرض زرع المسئولية في أبنائهم.

أضاف مصطفي حسني خلال برنامجه رميم على قناة أون الفضائية؛ أن بعض الأخطاء في التربية تؤدي لشعور الشخص بأنه هين وقليل وذلك يحدث عندما يكون الحزم بشكل مهين ؛ منوها الى ان افضل درجات الحزم هي التي تكون متوازنة بحيث يكون الأب لينا بدون ضعف و حازما بدون عنف.

وأوضح أن الحزم بشكل متزن  لا يحتوي على الإهانة حتى لا يؤثر على شخصية الابن و تختلط المفاهيم  لديه مع ترسيخ مفهوم بأن الحب يمكن أن يصاحبه الإهانة وبالتالي يقبل أو تقبل لو بنت  بالإذلال في العلاقة الزوجية بعد ذلك؛ منوها إلى أن من لديه هذه المشكلات في التربية او تقبل علاقة مؤذية في الماضي  لخلل تعرض له أثناء طفولته بعد إدراك ذلك ترميم نفسه عليه .

وتابع أن الرفض والإهمال من الوالدين لأبنائهم يؤدي لشعور الابن أو الابنه بشعور الدونية؛ مشيرا إلى أن من أخطاء التربية  المقارنة بالآخرين وهذا السلوك السلبي يرسخ لدى الأبن مفهموم أن الأب حزين لأن هذا الابن من نصيبه؛ مستشهدا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ان من رزق بأنثى ولم يئدها ولم يهينها ولم يؤثر عليها دخل الجنة.

السلوك الرسول صلى الله عليه وسلم العلاقة الزوجية التربية الأخطاء تدمر

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