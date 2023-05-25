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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لمشاهدة الفيلم مع الجمهور ..أبطال رهبة في التجمع

رهبة
رهبة

يتواجد أبطال فيلم “رهبة” في مول كايرو فيستفال سيتي بالتجمع، لمشاهدة الفيلم مع الجمهور والتقاط الصور معهم اليوم.

وطرحت الشركة المنتجة نسخ فيلم “رهبة” في جميع دور عرض السينما، بعدما أقيم عرض خاص للعمل يوم الاثنين الماضي بحضور أبطاله.

وتوافد النجوم على العرض الخاص لفيلم رهبة مصنع الكراسي، للفنان أحمد الفيشاوي، المقام اليوم الإثنين في أحد سينمات مدينة السادس من أكتوبر.

وكان أول النجوم المتواجدين على العرض الخاص لفيلم رهبة مصنع الكراسي، هم (محمد القس، ثراء جبيل، أحمد رمزي، عبد الرحمن حسن، المنتج أيمن يوسف) ويستمر النجوم في التوافد على العرض الخاص للفيلم.

اليوم.. فيلم رهبة في دور عرض السينما

تدافع على أحمد الفيشاوي في العرض الخاص لفيلم رهبة

إمبابة أجمل من باريس

وبدأت الشركة المنتجة للفيلم الترويج له من خلال أغنية قام بغنائها أحمد الفيشاوي مع المطرب الشعبي مسلم بعنوان إمبابة أجمل من باريس من كلمات وألحان مسلم نفسه.

وشهد تصوير الأغنية تنفيذ العديد من المشاهد الخطرة، حيث صور الفيشاوى ومسلم من فوق ارتفاع 50 مترا، وهما معلقان في الهواء بـ"واير"، وهو ما ستكشفه أحداث الكليب.

الأغنية تم طرحها على مواقع التواصل الإجتماعي كنوع من أنواع الترويج للفيلم استعداد لطرحه رسميا فى السينما يوم 24 من شهر مايو الحالي.

تفاصيل فيلم رهبة

الفيلم يضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن وعلى رأسهم أحمد الفيشاوي،نسرين أمين، سما إبراهيم، ثراء جبيل بيومي فؤاد، محمود البزاوي، مصطفى غريب، بسمة بغدادي وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل وسيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق.

رهبة الفيشاوي احمد الفيشاوي السادس من اكتوبر إمبابة أجمل من باريس

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