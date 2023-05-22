تدافع على أحمد الفيشاوي في العرض الخاص لفيلم رهبة

تدافع عدد كبير من المتواجدين في العرض الخاص لفيلم رهبة مصنع الكراسي، نحو بطل الفيلم الفنان أحمد الفيشاوي.

وتكدث الحاضرون نحو أحمد الفيشاوي، وشهد المكان المخصص للفنانين ازدحام شديد المتواجدين

توافد الفنانين على العرض الخاص لفيلم رهبة مصنع الكراسي



بدأ النجوم في التوافد على العرض الخاص لفيلم رهبة مصنع الكراسي، للفنان أحمد الفيشاوي، المقام اليوم الإثنين في أحد سينمات مدينة السادس من أكتوبر.

وكان أول النجوم المتواجدين على العرض الخاص لفيلم رهبة مصنع الكراسي، هم: (محمد القس، ثراء جبيل، أحمد رمزي، عبد الرحمن حسن، المنتج أيمن يوسف) ويستمر النجوم في التوافد على العرض الخاص للفيلم.

إمبابة أجمل من باريس



وبدأت الشركة المنتجة للفيلم الترويج له من خلال أغنية قام بغنائها أحمد الفيشاوي مع المطرب الشعبي مسلم بعنوان إمبابة أجمل من باريس من كلمات وألحان مسلم نفسه.

وشهد تصوير الأغنية تنفيذ العديد من المشاهد الخطرة، حيث صور الفيشاوى ومسلم من فوق ارتفاع 50 مترا، وهما معلقان في الهواء بـ"واير"، وهو ما ستكشفه أحداث الكليب.

الأغنية تم طرحها على مواقع التواصل الإجتماعي كنوع من أنواع الترويج للفيلم استعداد لطرحه رسميا فى السينما يوم 24 من شهر مايو الحالي.

تفاصيل فيلم رهبة

الفيلم يضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن وعلى رأسهم أحمد الفيشاوي،نسرين أمين، سما إبراهيم، ثراء جبيل بيومي فؤاد، محمود البزاوي، مصطفى غريب، بسمة بغدادي وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل وسيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق.

تصوير البوستر الدعائى للفيلم

وقام فريق عمل الفيلم بتصوير البوستر الدعائى له مع المصور أحمد الشهابي داخل الأستديو الخاص به فى منطقة القاهرة الجديدة.

أعمال أحمد الفيشاوي

كان الفنان أحمد الفيشاوي، كشف عن شخصيته في فيلم "ورد ريحان"، من خلال نشر صور من كواليس الفيلمويجسد الفيشاوي، شخصية رجل يدعى زين، الذي يرتكب بعض الجرائم تجاه أي شخص يمارس عليه الكذب ، ويحاولمن خلال الفيلم أن يوصل رسالة للجمهور وهي أن الشخص الكاذب يلقى جزء سيئ في حياته ويعاقب من خلاله، ومنالمقرر عرض الفيلم قريبًا في جميع دور العرض.

وكتب الفنان أحمد الفيشاوي، مُعلقًا : "بسم الله الرحمن الرحيم، شخصية زين، محمود ريحان، من فيلم ورد ريحان".

فيلم ورد ريحان لـ أحمد الفيشاوي

وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي، مليء بالغموض ويشارك في بطولة الفيلم كلًا من: أحمد الفيشاوي، رانيايوسف، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، نبيل عيسي، وتأليف وإخراج محمد نبيل.

بدأ صناع فيلم "ورد ريحان" تصوير أولي مشاهده في أبوظبي، والعمل من تأليف محمد أشرف واخراج محمد نبيلوانتاج شركة ميكسد ريالتي ، ومن بطولة أحمد الفيشاوي ورانيا يوسف، ومن المقرر أن تستمر عمليات التصوير حتىنهاية فبراير الجاري.

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