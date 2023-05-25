عضو لجنة التعليم بالنواب: قبل تجريم الدروس الخصوصية يجب رفع المستوى المادي للمعلم

قالت النائبة رشا كليب عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن الدروس الخصوصية والسناتر هي ظاهرة تزداد يوما بعد يوم من أشخاص غير مؤهلين تربويا بسبب قلة الثقة في المدرسة والمنظومة التعليمية وضعف رواتب المعلمين.

وأضافت رشا كليب خلال لقائها في برنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامية "خلود زهران"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن تجريم الدروس الخصوصية أمر مفروغ منه، ولكن قبل هذه الخطوة يجب رفع مستوى المعلم المادي والأدبي، وتهيئة المدرسة لتكون جاذبة للتلاميذ كبيئة تعليمية تربوية.

وأوضحت أن لجنة التعليم نزلت إلى جميع المحافظات، واستطلعت آراء كل الشرائح والفئات في تطوير التعليم، وبناء على ذلك قدمنا التوصيات خلال الحوار الوطني لتكون مبنية على نبض الشارع.

تطوير التعليم

ولفتت إلى أن هناك أكثر من جانب معني بعملية تطوير التعليم، هناك الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، ومديريات التدريب التابعة للوزارة، فنحن لسنا بحاجة للإثقال على الأكاديمية الوطنية للتدريب، بخاصة أن عدد المعلمين يتجاوز مليون معلم، والأكاديمية ليس لها أفرع كثيرة في المحافظات، عكس الهيئات التدريبية الأخرى.