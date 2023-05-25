قبل الحفل بـ 3 أيام.. نفاد تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب في جدة

أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنانة شيرين عبد الوهاب في جدة عن نفاد تذاكر الحفل بالكامل وذلك قبل موعد الحفل بثلاثة أيام.

ومن المفترض أن تحيى شيرين عبد الوهاب حفلها يوم 28 من شهر مايو الحالي وذلك في إطار مجموعة من الحفلات بدأتها شيرين الفترة الأخيرة في عدد من الدول وكانت البداية مع حفل دولة الإمارات.

روتانا تطرح تذاكر الحفل

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، تذاكر حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب، المرتقب يوم 28 مايو الجاري، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

شيرين عبد الوهاب وحلقة كاريول كاريوكي

وحلت الفنانة شيرين عبد الوهاب ضيفة على برنامج كاربول كاريوكي مع هشام الهويش يوم الإثنين الماضي، وهي الحلقة الثانية من البرنامج الذي تم تصويره في دبي.

تصريحات شيرين عبد الوهاب

وقالت الفنانة شيرين إنها تعيش بنفس أسلوب حياتها البسيط قبل الشهرة، وإنها ترفض التعامل مع جمهورها، كنجمة.

وأضافت، خلال لقائها ببرنامج كاريوكي للإعلامي هشام الهويش، على قناة "دبي"، أن محبة الناس، لا تعوض بكنوز الأرض.

وأكدت أنها عندما تنتهي من عملها، تجلس على الأرض، وتأكل على حريتها، سواء عند الأمير أو حتى الغفير.

وأوضحت "شيرين" أنها لم تكن جاهزة للشهرة، وأن ذلك سبب "تخريفها" الكثير على حد وصفها.

مشيرة إلى أن طبيبها النفسي يصفها بأنها مثل المؤسسة الكبيرة جدًا، التي يديرها شخص واحد