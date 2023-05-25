رئيس جامعة دمياط يستقبل مقيمي جائزة الجامعة الداخلية للتميز الحكومي

استقبل الدكتور السيد محمد دعدور ، رئيس جامعه دمياط، اليوم ، بمكتبه مقيمي جائزة الجامعة الداخلية للتميز الحكومي التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، وعلى رأسهم السيد السفير هشام بدر المنسق الوطنى للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية و المشرف العام على جائزة التميز الحكومى ، و المهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة هارتفوردشير، و سهى سعيد المدير التنفنيذى لجائزة مصر للتميز الحكومى .



و حضر اللقاء الدكتور عبد الحميد عبد الفتاح السيد خضر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور حمدان ربيع المتولي و الدكتور وائل فاروق الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،

ثم توجه رئيس الجامعة والسادة الضيوف لقاعة مجلس الجامعة لبدء جلسات التقييم

وخلال كلمة السفير هشام بدر أعرب عن سعادته بتواجده داخل جامعة دمياط هذا الصرح العلمى الكبير، وأكد أن الغرض الرئيسي من الجائزة ليس مجرد الفوز والحصول على الجائزة، ولكن نشر ثقافة التميز والتطوير لإحداث نقلة نوعية في أداء الفرد والمؤسسة بما ينعكس على جودة حياة المواطن

كما أوضح أن الجائزة تهدف إلي تحفيز روح التنافس بين الجهاز الإداري وكذلك بين وحدات الجامعة المختلفة، وتسليط الضوء علي الممارسات المتميزة في تقديم الخدمات والتي تسهم بدورها في تحقيق رضاء وسعادة المتعاملين والشركاء الاستراتيجين مما يرسخ قيم العطاء والانتماء والتميز، ويحفز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والتميز من خلال تكريم المتميزين ماديا ومعنويا.

كما أشاد السفير هشام بدر بدور الجامعة فى المشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، حيث أن أهداف المبادرة يتمثل في نشر الوعي المجتمعي حول تحديات التغير المناخي وقدرات التكنولوجيات الحديثة، ووضع خريطة للمشروعات الخضراء والذكية على مستوى المحافظات.

وخلال اللقاء اشاد المهندس خالد مصطفي بتعاون قيادات الجامعة وفريق عمل التميز الداخلي والتنسيق المشترك خلال مراحل المشروع، وصولًا إلى عرض نتائج عملية التقييم، مؤكدًا أهمية تعميق ثقافة التميز المؤسسي بجميع قطاعات الدولة، وأن يتم نشر ثقافة التحول الرقمى داخل المجتمع من خلال الجامعات، وأن التميز ليس يكون مقصوراً على القطاعات الحكومية فقط بل يشمل كل القطاعات بالمجتمع ومنها الخاصة.

وخلال كلمة الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة رحب بالحضور مقيمي جائزة الجامعة الداخلية للتميز الحكومي

وأشاد رئيس الجامعة بدور وزارة التخطيط في دعم الجامعات والمؤسسات الحكومية المشاركة في جائزة مصر للتميز الحكومي بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، وأن أهمية تطبيق منظومة التميز الداخلي بالمؤسسات لما لها من مردود وتأثير إيجابي في تحسين وتطوير الأداء

كما أكد رئيس الجامعة على حرص الجامعة على تقديم كافة سبل الدعم الفني واللوجيستي اللازم لتنفيذ منظومة الجوائز الداخلية بجامعة دمياط لما للجائزة من أثر في نشر وتعميق ثقافة التميز وتعزيز روح التنافسية لتنمية القدرات البشرية



وخلال اللقاء تم استعراض المراحل الرئيسية لمشروع الجوائز الداخلية بداية من مرحلة التدريب لفريق العمل والمقيمين، وتقديم طلبات الترشح، ثم تبع ذلك مراحل التقييم مع توفير النظام الإلكتروني لإدارة عملية التقييم يليها عرض النتائج النهائية مع قيام رؤساء لجنة التقييم والجودة بعرض التوصيات الختامية، وإلقاء الضوء على نقاط القوة وفرص التحسين للكليات المؤهلة.