أوجستي يجتمع مع معاونيه بالأهلي للترتيب لمواجهة دوان السنغالي

حرص الإسباني أوجستي بوش، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع الطاقم المعاون له، للترتيب لمواجهة فريق دوان السنغالي في نهائي بطولة إفريقيا للأندية «BAL3».

وناقش أوجستي مع معاونيه البرنامج الخاص بالاستعداد للمباراة النهائية، التي تقام مساء السبت القادم، ووضع كافة الترتيبات المتعلقة بالبرنامج البدني والخططي، لتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للمباراة.

وتأهل «رجال سلة الأهلي» للنهائي بعد الفوز على فريق استاد مالي في مباراة نصف النهائي، بنتيجة ٧٨-٧٣.

وكان فريق رجال سلة الأهلي قد تأهل إلى مباراة نصف النهائي، بعد الفوز على فريق ريج الرواندي بنتيجة 94-77، في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة كيجالي أرينا.