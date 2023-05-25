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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مروجو المخدرات وباعة جائلين.. الأمن يفرض سيطرته على المعادي الجديدة

قوات الشرطة
قوات الشرطة

شنت أجهزة الأمن حملة موسعة استهدفت منطقة المعادي بعد تداول منشور عبر السوشيال ميديا بحدوث فوضي في أماكن محددة بالمعادى الجديدة، تمت الحملة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

 

وكانت أجهزة الأمن قد رصدت تداول منشور عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً مقطع فيديو تضررت خلاله صاحبة الحساب من انتشار الباعة الجائلين ومروجى المواد المخدرة بمنطقة المعادى الجديدة بمحافظة القاهرة.

وقام قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بتوجيه حملات أمنية بالمنطقة محل الشكوى.

 

وأسفرت الجهود خلال الآونة الأخيرة عن ضبط 49 قضية متنوعة مابين "مخدرات - سلاح أبيض – باعة جائلين وإشغال طريق بإجمالى 55 متهما وبحوزتهم كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة - 2 قطعة سلاح "أبيض ، نارى" ، بالإضافة إلى تحرير 50 مخالفة "إشغال طريق - مقهى بدون ترخيص - بائع متجول - مخالفة مواعيد الغلق - تلوث بيئة.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط كل ما يشكل مخالفة.

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