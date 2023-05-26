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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

العالم الهولندي يحذر من وقوع زلزال جديد مدمر.. تفاصيل/ فيديو جراف

فرانك هوجربيتس
فرانك هوجربيتس

حذر  العالم الهولندي  فرانك هوجربيتس، مؤخرا، من وقوع زلزال مدمر في الفترة بين من 31 مايو إلى 2 يونيو .

 

كارثة تقترب.. تحذير مرعب من العالم الهولندي بشأن وقوع زلزال مدمر

وكتب هوجربيتس، في تغريدة علي “ تويتر ”، “يمكن أن يؤدي تقارب ثلاث حالات اقتران كوكبية حرجة في الفترة من 31 مايو إلى 2 يونيو إلى وقوع زلزال كبير ”.


زلزال مدمر


وأضاف: “لا ينبغي الاستهانة بهذه الهندسة.. سيحدث الزلزال الكبير قبل أيام قليلة من اكتمال القمر”.

وفي وقت سابق، حذر العالم الهولندي، فرانك هوجربيتس، من وقوع عدة زلازل مدمرة في الفترة القادمة، بعد وقوع زلزال في سواحل تونجا وتركيا وعدن.

ولمتابعة المزيد حول توقع العالم الهولندي فرانك هوجربيتس .. تابع الفيديو جراف التالي:

العالم الهولندي فرانك هوجربيتس وقوع زلزال مدمر من 31 مايو إلى 2 يونيو تويتر وقوع زلزال كبير

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