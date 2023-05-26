العالم الهولندي يحذر من وقوع زلزال جديد مدمر.. تفاصيل/ فيديو جراف

حذر العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، مؤخرا، من وقوع زلزال مدمر في الفترة بين من 31 مايو إلى 2 يونيو .

وكتب هوجربيتس، في تغريدة علي “ تويتر ”، “يمكن أن يؤدي تقارب ثلاث حالات اقتران كوكبية حرجة في الفترة من 31 مايو إلى 2 يونيو إلى وقوع زلزال كبير ”.



زلزال مدمر



وأضاف: “لا ينبغي الاستهانة بهذه الهندسة.. سيحدث الزلزال الكبير قبل أيام قليلة من اكتمال القمر”.

وفي وقت سابق، حذر العالم الهولندي، فرانك هوجربيتس، من وقوع عدة زلازل مدمرة في الفترة القادمة، بعد وقوع زلزال في سواحل تونجا وتركيا وعدن.

ولمتابعة المزيد حول توقع العالم الهولندي فرانك هوجربيتس .. تابع الفيديو جراف التالي: