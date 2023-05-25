الرئيس السيسي: مصر لديها الخامات لتنفيذ المشروعات

قال الإعلامي محمد علي خير ببرنامج المصري أفندي المذاع على قناة المحور ؛ إن رسائل الرئيس السيسي اليوم خلال كلمته في افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة تحفز المستثمر الأجنبي على الاستثمار في مصر بل وتجعل مصر الاختيار الأول عن باقي الدول في مجال الاستثمار لدى معظم المستثمرين .

وأضاف خير ؛ أن مقولة الرئيس السيسي “إحنا من جانبنا الإجراءات اللي مطلوبة مننا، في الأعمال المدنية والإجراءات الإدارية ، إحنا هنخلصها وندعمكم ونشجع إنشاء المصانع والمساهمة في المشروعات ”.

وتابع أن الرئيس السيسي قال إن مصر لديها الخامات لتنفيذ المشروعات وبقول لينا كلنا منضيعش وقت تاني أكتر من كده".