في أولى حفلاته بالمملكة.. تأثر جمهور جدة بأغاني محمد فؤاد| فيديو

تأثر جمهور جدة بتواجد محمد فؤاد على المسرح لأول مرة في المملكة العربية السعودية، وتفاعلوا مع أغنياته خاصة “حبيبي يا"، التي تعد واحدة من أشهر أعماله.

وحرص جمهور حفل محمد فؤاد على الغناء برفقته طوال تواجده على المسرح، وسط حضور بأعداد كبيرة وتفاعل كبير مع أعمال المطرب المصري الشهير.

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وأعلنت الشركة المنظمة لحفل المطرب محمد فؤاد بالسعودية عن نفاد جميع التذاكر التي تم طرحها بأكثر من فئة قبل موعد الحفل بأكثر من 48 ساعة.

حفل محمد فؤاد الذي يعود به لجمهوره في السعودية يشاركه فيه المطرب أحمد سعد والذي يقدم خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه.

تذاكر الحفل التى طرحت مؤخرا طرحت بأربع فئات مختلفة الأولى بـ450 ريال سعودي أي ما يقارب الـ4000 جنيه أما الفئة الثانية بـ200 ريال أى ما يقارب الـ1700 جنيه والفئة الثالثة طرحت بـ150 ريال أى ما يوازي 1300جنيه.





فيما طرحت تذاكر الفئة الرابعة بـ100 ريال والتى توازي بالعملة المصرية ما يقرب من 850 جنيها.

محمد فؤاد كان من المفترض أن يحيي هذا الحفل يوم 5 مايو إلا أنه تم تأجيله ليوم 25 من نفس الشهر لأسباب متعلقة بالشركة المنظمة للحفل.

ويشارك الفنان أحمد سعد في أضخم احتفالية تقام في الأردن بمناسبة عقد قران ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على رجوة خالد السيف.



ويعد أحمد سعد هو الفنان المصري الثاني الذى من المقرر ان يشارك فى تلك الاحتفالية الضخمة ، بعدما أعلن الفنان تامر حسني عن مشاركته فى هذا الحفل الضخم.

