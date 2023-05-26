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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمود أبو الدهب: "كولـر" غير مقتنع بـ"أفشـة و محمد شريف"

صدى البلد

 


فجر محمود أبو الدهب نجم الكرة المصرية محلل برنامج "البريمو" مفاجأة من العيار الثقيل حول موقف السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي من الثنائي محمد شريف ومحمد مجدي أفشة.

وقال محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" لدى معلومة أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي غير مقنع بالثنائي محمد شريف ومحمد مجدي أفشة فنياً ولا يفضل الاعتماد عليهما بشكل أساسي في تشكيل القلعة الحمراء".


وأضاف:"أتمنى من لاعبي الأهلي حسم مواجهة الوداد في مباراة الذهاب ولا يوجد حارس في الدوري يصلح للنادي الأهلي".

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