خالد يوسف يعلن عودة حسابه على فيسبوك بعد سرقته

كشف المخرج خالد يوسف، عن تعرض حسابه الرسمي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للسرقة من قبل مجهولين.

وأعلن خالد يوسف منذ قليل، استرداد حسابه الرسمي بتطبيق فيسبوك من جديد بعد تعرضه للسرقة وكتب قائلا "الصفحة رجعت ..اشكر ادارة الفيسبوك لسرعة الاستجابة واشكر اصدقائي المتخصصين الذين سارعوا بالمساعدة عصام السقا وعمرو اسامة"

جدير بالذكر أن المخرج خالد يوسف عُرض له مسلسل "سره الباتع" ضمن السباق الدرامي لرمضان 2023.

المسلسل بطولة أحمد فهمي، أحمد صلاح السعدني، هالة صدقي، خالد الصاوي، حسين فهمي، ريم مصطفى، حنان مطاوع، أحمد صفوت، منة فضالي، عمرو عبدالجليل، أحمد وفيق، ميدو عادل، إسلام حافظ، مصطفى درويش، والمسلسل مأخوذ من نص أدبي للكاتب الراحل يوسف إدريس.