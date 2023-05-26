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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراء عاجل من اليابان ضد روسيا

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وسائل إعلام رسمية في اليابان في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن حكومة طوكيو تعتزم فرض عقوبات مشددة على روسيا وذلك في ظل احتدام التوتر بين البلدين على خلفية رصد طائرات عسكرية روسية فوق المحيط الهادئ وبحر اليابان أمس الخميس.

من جانب آخر، ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، أن حكومة اليابان ستفرض عقوبات على روسيا تشمل 78 كيانا و17 شخصا وتتضمن حظر توفير خدمات البناء والهندسة.

استنفار

قالت وزارة الدفاع اليابانية أمس الخميس إنها استنفرت مقاتلاتها النفاثة، بعد أن رصدت طائرات عسكرية روسية فوق المحيط الهادئ وبحر اليابان يوم الخميس.

وأوضحت الوزارة أنها رصدت طائرة روسية لجمع المعلومات من طراز IL-20 تحلق ذهابًا وإيابًا من بحر أوخوتسك إلى المحيط الهادئ وطائرة أخرى من ذات الطراز تحلق باتجاه المياه بالقرب من جزيرة سادو.

يذكر أن اليابان ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، فرضت عقوبات على مئات الكيانات والأفراد الروس ووعدت بإنهاء واردات النفط والفحم الروسي تدريجيًا.

كما زودت طوكيو كييف بالمعدات العسكرية بما في ذلك طائرات الاستطلاع بدون طيار، وقد ترفع في نهاية المطاف حظرها على توفير الأسلحة الفتاكة للدول الأجنبية.

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وأعلنت روسيا في يناير الماضي، أنها لن تجري المحادثات السنوية مع اليابان بشأن تجديد اتفاق يتيح للصيادين اليابانيين العمل بالقرب من الجزر المتنازع عليها بين الجانبين، قائلة إن اليابان تتخذ إجراءات معادية لروسيا.

وجزر الكوريل الأربع المتنازع عليها في المحيط الهادئ هي عنوان صراع قديم بين موسكو وطوكيو، يدعي كلا البلدين أنها امتداد لحدود بلاده، وتسميها روسيا "الكوريل"، في حين تسميها اليابان "الجزر الشمالية".

وجاءت حرب أوكرانيا لتصب مزيدا من الزيت على الصراع، بإعلان طوكيو الصريح وقوفها بجانب المعسكر المؤيد لأوكرانيا ضد روسيا.

بدوره، يدعي الكرملين أن طوكيو استسلمت ببساطة لضغوط واشنطن، وأصبحت تابعة للولايات المتحدة على حساب المصلحة الوطنية لليابان.

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