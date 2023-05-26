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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: اعتراض قاذفتين أمريكيتين لمنعهما من اختراق أجوائنا

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء أمس الخميس، أن مقاتلتين روسيتين من طراز "سو-35" و"سو-27"، رافقتا قاذفتين أمريكيتين فوق بحر البلطيق، لمنع انتهاك الحدود الروسية.

وجاء في البيان أنه "في 25 مايو 2023، تم اكتشاف هدفين جويين يقتربان من الحدود الروسية فوق بحر البلطيق، من أجل منع انتهاك حدود الدولة، تم إطلاق مقاتلتين سو-35 وسو-27 تابعتين لقوات الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الغربية".

وصنف طاقم المقاتلات الروسية الأهداف الجوية على أنها قاذفتان استراتيجيتان من طراز "بي-1" تابعتان لسلاح الجو الأمريكي.

والثلاثاء، أصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانا أشارت فيه أن إحدى طائراتها الحربية أرسلت لملاقاة قاذفتين أمريكيتين فوق بحر البلطيق كانتا تقتربان من الحدود الروسية.

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وأفادت وزارة الدفاع على تليجرام: "بعد انسحاب الطائرتين الحربيتين الأجنبيتين من الحدود الروسية، عادت المقاتلة الروسية إلى قاعدتها الجوية" من دون أي حادث يذكر.

وقالت الوزارة إن الطائرتين المعنيتين هما قاذفتان استراتيجيتان تابعتان لسلاح الجو الأمريكي من طراز B-1B و"كانتا تقتربان من الحدود الروسية"، موضحةً أنهما أرسلت مقاتلة سو-27 لاعتراضهما.

 

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