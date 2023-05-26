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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فستان قصير.. إطلالة جريئة لـ مي حلمي تثير جدل متابعيها

مى حلمي
مى حلمي

حرصت الإعلامية مى حلمي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.


وبدت مى بإطلالة جريئة وجذابة، وارتدت فستان مثير ومكشوف باللون الأزرق مصمم من الدانتيل الشفاف، قصير، ذا أكمام طويلة، ومكشوف البطن، مما أبرز أنوثتها وقوامها الساحر الممشوق.


أما من الناحية الجمالية، اعتمدت مي تسريحة الشعر الاشقر المنسدل، ووضعت مكياجًا ناعمًا ليبرز جمالها، مرتكزًا على الألوان الترابية وتحديد عينيها بالكحل والماسكرا واللون الأحمر في الشفاه.


 

من هي مي حلمي؟

مي حلمي، هي مذيعة مصرية اشتهرت بتقديم البرامج الرياضية، عن طريق ظهورها للمرة الأولى علي شاشات التلفزيون، من خلال قناة “النهار رياضة”، وقدمت وقتها برنامجًا رياضيًا، ثم انتقلت إلي فضائية قناة “أون سبورت”.


برنامج الحكم الرياضي للإعلامية مي حلمي

تقدم مي حلمي حاليًا برنامج الحكم على قناة الحدث، وهو برنامج رياضي يتحدث عن جميع الموضوعات الرياضية الشائعة والتى تحدث فى كل حين، باستضافة كل حلقة نجم من نجوم الرياضة لمحاورته.

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IMG_٢٠٢٣٠٥٢٥_٢١٣٩٥٣
مي حلمي اطلاله جريئه فستان قصير فوق الركبة برنامج الحكم

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