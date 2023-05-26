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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مادلين مطر تسحر العيون بإطلالة لافتة.. شاهد

مادلين مطر
مادلين مطر

نشرت الفنانة مادلين مطر، صورًا جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة مختلفة تبرز جمالها.

 

وتألقت النجمة اللبنانية، باطلالة ملفتة تبرز اناقتها، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت علي الماكياج الصاخب الذي يبرز جمال أنوثتها.

 


وطرحت اللبنانية مادلين مطر فى نوفمبر الماضي أغنية جديدة بعنوان "​خط أحمر​" على قناتها الخاصة على “يوتيوب”، من كلمات وألحان فارس اسكندر وتوزيع موسيقي وتسجيل ​عمر صباغ​.
 

يذكر أن مادلين مطر قدمت منذ فترة أغنية "خانونى" باللهجة العراقية، وهي من كلمات قصي عيسى، وألحان نور الزين، وتوزيع حسام الدين.


مادلين مطر خاضت تجربة التمثيل في مصر من خلال فيلم "آخر كلام" عام 2008 مع حسن حسني ومدحت تيخا، و"مهمة في فيلم قديم" إنتاج عام 2012 وظهرت فيه ضيف شرف. 

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