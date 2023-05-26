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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالكاجوال.. ابنة هيفاء وهبي تستعرض أنوثتها وجمالها.. شاهد

ابنة هيفاء وهبي
ابنة هيفاء وهبي

سحرت زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي قلوب متابعيها بأحدث إطلالاتها، إذ شاركتهم بصورة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

 

وبدت زينب بإطلالة كاجوال ملفتة، وارتدت بى كت مكشوف باللون الأسود وبنطال جينز مجسم، مما أبرز أنوثتها وقوامها الساحر الممشوق.

 

أما من الناحية الجمالية، تركت زينب فياض خصلات شعرها منسدلة بشكل أنيق، كما وضعت مكياجاً ناعماً، يرتكز على رسمة العيون الهادئة وأحمر الشفاة الفاقع، مما عكس جمال ورقة ملامحها الفاتنة.

علاقة هيفاء وهبي وابنتها 

العلاقة بين النجمة اللبنانية هيفاء وهبي وابنتها الوحيدة زينب نصر فياض ليست على ما يرام، وأصبحت الابنة تنتقم من والدتها بطريقة غير مباشرة بكسب تعاطف جمهورها إليها لتأخذ بثأرها منها بعد أن تبرأت من ابنتها وتركتها في طفولتها.


وأصبحت زينب تنشر من وقت لآخر صورا وفيديوهات لها ولبناتها، حفيدات هيفاء، لكي تؤكد أن النجمة اللبنانية لديها ابنة وأحفاد في الوقت الذي تتمنى الأخيرة فيه تكوين أسرة، على حد قولها.

أصل الحكاية: في بداية التسعينيات، تركت هيفاء وراءها زوجها الكويتي وابنتها "زينب" وهي طفلة من أجل اللحاق بعالم الشهرة والنجومية، حيث رفض زوجها دخولها مجال الفن لذلك انفصلت ولاحقت حلمها الأهم.

 

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زينب فياض ابنة هيفاء وهبي ابنة هيفاء وهبي إطلالة كاجوال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى هيفاء وهبي وابنتها زينب نصر فياض

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